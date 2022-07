Bci y Scotiabank responden a «hipotecazo» de BancoEstado y bajan tasas para créditos hipotecarios

Entornointeligente.com /

BancoEstado sorprendió a mediados de mayo con el lanzamiento de una nueva oferta hipotecaria con tasa de interés fija de UF + 3,85% anual. El crédito servirá para financiar viviendas de cualquier monto, a 20 años plazo y con un financiamiento de hasta un 80%.

A más de un mes del anuncio, algunas entidades financieras reaccionaron y mejoraron sus condiciones de financiamiento. De acuerdo a datos levantados por la plataforma MiMejorTasa.cl, Bci y Scotiabank redujeron su tasa de interés en junio para los préstamos hasta UF 3.000 a 20 años y con un 20% de pie.

El primero entregó una oferta de 4,69% versus 4,90% en mayo y el segundo redujo de 5,33% a 5,29% .

El gerente de ecosistema vivienda de Bci, Mauricio Moya Teutsch, resaltó que «constantemente intentamos desafiar nuestra oferta, para acercarnos a las necesidades de los clientes y entregar una propuesta que sea atractiva».

Ejemplificó que a fines del año pasado, «cuando subieron las tasas en la industria y la mayoría de los bancos cambiaron la oferta reduciendo los plazos en el financiamiento, sin embargo, en Bci mantuvimos la oferta de 90% y los 30 años plazo».

Consultado si prevé un mejoramiento de las condiciones del mercado para entregar una mejor oferta hipotecaria durante el segundo semestre, Moya indicó que «si bien existe aún un clima de incertidumbre, y una inflación que el Banco Central está tratando de regular, nosotros seguimos durante todo este año mejorando la propuesta».

El escenario hipotecario La actividad hipotecaria no vive sus mejores momentos. Según las últimas cifras publicadas de la industria al cierre de mayo, desde la Asociación de Bancos (ABIF) evidenciaron que los créditos para la vivienda mantienen un bajo dinamismo, alcanzando un promedio de US$ 657 millones en el trimestre marzo-mayo, menor al promedio de US$ 936 millones observado para este periodo de los últimos seis años, con una caída de 51% con respecto a igual período del año anterior.

Por su parte, la tasa hipotecaria ha presentado una leve disminución en el margen. El Banco Central reportó que en abril y mayo la tasa de interés promedio reajustable en UF ha descendido durante esos dos meses, llegando a 4,35% al finalizar mayo.

La ABIF manifestó que «estos niveles, todavía son significativamente mayores a los observados previo a las masivas liquidaciones de instrumentos de largo plazo producto de los retiros de fondos de pensiones».

Las mejores tasas de interés que se han desarrollado en parte se han visto influenciadas por la vuelta de las AFP en la adquisición de títulos de deuda bancaria.

En la segunda parte de 2021, se registró una adquisición neta de algo más de US$ 3 mil millones. Esta situación ha permitido compensar marginalmente las masivas liquidaciones de instrumentos de largo plazo observadas el 2020 y 2021.

El gremio remarcó «la importancia de avanzar en políticas públicas que profundicen el mercado de capitales de largo plazo».

