BCE tenta não desiludir os mercados com a sua nova arma anti-crise

Se a 26 de Julho de 2012, Mario Draghi, então presidente do Banco Central Europeu (BCE), começou a colocar um ponto final na crise da dívida soberana da zona euro prometendo fazer «tudo o que for preciso» para salvar o euro, esta quinta-feira a fragilidade política do agora primeiro ministro de Itália é um dos principais motivos pelos quais os novos responsáveis do BCE vão ter, quase 10 anos depois, de convencer outra vez os mercados de que continuam dispostos a fazer tudo para evitar que uma nova crise comece.

