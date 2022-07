BCE só dará proteção especial a países cuja dívida seja sustentável

Entornointeligente.com /

O escudo protetor que o Banco Central Europeu (BCE) pode vir a usar, em casos limite, para proteger certos países de ataques especulativos contra os juros da sua dívida pública e privada, no atual ambiente de subida de taxas de juro, vai impor quatro condições de peso e estas devem ser todas cumpridas de forma «cumulativa», avisou esta quinta-feira o BCE.

Os países que necessitem de amparo precisam de cumprir, pelo menos e de forma cumulativa, quatro critérios.

Primeiro . Cumprir as regras do Pacto de Estabilidade, isto é, não violar o limite do défice público e respeitar a regra da redução da dívida.

Subscrever Segundo . Não ter desequilíbrios macroeconómicos severos, como por exemplo, uma dívida externa (privada incluída) enorme ou uma produtividade medíocre.

Terceiro . A dívida pública tem de estar num caminho claramente sustentável.

Quarto . As políticas seguidas nos países que peçam ajuda devem estar em linha com as recomendações da Comissão Europeia no âmbito do Semestre Europeu (o ciclo de avaliação global aos países) e com os compromissos assumidos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No caso de Portugal, caso venha a precisar, a maior parte dos critérios parece estar garantida, atualmente. Mas há um problema grave. Há uma condição que levanta dúvidas e pode deitar por terra uma ajuda mais expedita do BCE, já que as condições enumeradas por Frankfurt devem ser respeitadas cumulativamente, como referido.

A única exceção pode ocorrer no critério da dívida, já que as instituições europeias continuam a levantar muitas dúvidas sobre a sua sustentabilidade de médio prazo (e não tanto a de longo prazo).

