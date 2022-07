BCE – missão impossível

Entornointeligente.com /

1. No início de Junho, Christine Lagarde, presidente do BCE – claramente alarmada com o alargamento rápido dos spreads entre a dívida italiana e a alemã – veio afirmar que o BCE tinha instrumentos para actuar e evitar a fragmentação da Zona Euro. Mais recentemente, perante as crescentes pressões inflacionistas – intensificadas pela invasão russa da Ucrânia – declarou que o BCE estava preparado para fazer o que fosse necessário para manter ancoradas as expectativas inflacionistas. Anunciou subidas das taxas de juro oficiais e reiterou a decisão já tomada de descontinuar o programa de compras líquidas de dívida.

