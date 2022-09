BCE cada vez mais disposto a sacrificar a economia para travar a inflação

Entornointeligente.com /

Depois de em Julho já ter surpreendido com uma subida de taxas de juro maior do que aquela que tinha sinalizado, o Banco Central Europeu (BCE) pode estar prestes a fazer o mesmo em Setembro, numa altura em que a persistência da escalada da inflação e o agravamento da queda do valor do euro face ao dólar está a aumentar a determinação da maioria dos membros do conselho de governadores a aumentar os juros rapidamente. O impacto desta mudança de sentimento a que se assiste em Frankfurt não demorará a ser sentido pelos portugueses no valor das prestações de crédito que têm de pagar aos bancos.

