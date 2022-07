Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Gangue do ‘mata-leão’ Luva de pedreiro Prévia da inflação BC lança moedas comemorativas dos 200 anos da Independência e estreia 'moeda colorida'; veja fotos Moedas têm valor de face de R$ 2 e R$ 5, e serão vendidas por R$ 34 e R$ 420, respectivamente. Ambas exibem primeira estrofe do Hino da Independência; a de R$ 2 tem faixa verde-amarela. Por Jéssica Sant’Ana e Jamile Racanicci, g1 — Brasília

26/07/2022 15h07 Atualizado 26/07/2022

1 de 3 Moedas comemorativas lançadas pelo Banco Central pelo bicentenário da Independência — Foto: Banco Central/Reprodução Moedas comemorativas lançadas pelo Banco Central pelo bicentenário da Independência — Foto: Banco Central/Reprodução

O Banco Central (BC) lançou nesta terça-feira (26) duas moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da Independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é de cuproníquel (liga de cobre e de níquel).

Segundo o BC, a moeda de R$ 2, feita em cuproníquel, é a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados ( veja imagem abaixo ). O reverso da moeda exibe uma faixa verde-amarela e a primeira estrofe do Hino da Independência, escrito por Evaristo da Veiga.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

As moedas, destinadas a colecionadores, serão produzidas pela Casa da Moeda e vendidas exclusivamente pelo site Clube da Medalha – a venda deve começar ainda nesta terça. A moeda de prata custará R$ 420 e a de cuproníquel, R$ 34. Leia detalhes mais abaixo.

«As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que trouxe como desfecho a independência do nosso país», afirmou o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O lançamento das moedas foi aprovado em setembro do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Leia Mais

Portugal decide emprestar coração de D. Pedro I para comemoração dos 200 anos da independência brasileira Museu do Ipiranga, em SP, será reaberto após nove anos para comemorar bicentenário

A homenagem está sendo coordenada pela Comissão Interministerial Brasil 200 Anos, chefiada pela Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

O Banco Central já lançou diversas moedas comemorativas ao longo da história. Entre elas, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, do centenário da Imigração Japonesa no Brasil e do Ayrton Senna.

Detalhes

Confira, abaixo, as imagens e os detalhes divulgados pelo Banco Central das novas moedas:

Moeda de R$ 5, em prata

2 de 3 Moeda de R$ 5, em prata, comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil — Foto: Banco Central/Reprodução Moeda de R$ 5, em prata, comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil — Foto: Banco Central/Reprodução

Em uma das faces, a moeda de prata representa a sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa Dona Leopoldina e com a participação de José Bonifácio, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro aconselhando-o a romper com a Coroa portuguesa.

A imagem reúne a pintura «Sessão do Conselho de Estado», de Georgina de Albuquerque, ao fundo; e a litografia «D. Pedro I: Imperador», de Sebastien Sisson, em primeiro plano.

No verso, além do valor de R$ 5, a moeda exibe a bandeira do Brasil e a primeira estrofe do Hino da Independência.

Moeda de R$ 2, em cuproníquel

3 de 3 Moeda de R$ 2, em cuproníquel, comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil — Foto: Banco Central/Reprodução Moeda de R$ 2, em cuproníquel, comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil — Foto: Banco Central/Reprodução

Em uma das faces, a moeda mostra o Grito da Independência como retratado pelo artista brasileiro Pedro Américo.

A cena representa o momento em que D. Pedro proclama a Independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, ao receber as cartas da princesa Leopoldina e do ministro José Bonifácio.

No verso, além do valor de R$ 2, a moeda exibe uma faixa verde-amarela e a primeira estrofe do Hino da Independência.

A Corte no Brasil – 200 anos: a independência

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com