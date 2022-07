BBC pede desculpa e paga indemnização a antiga ama real por entrevista com princesa Diana

Entornointeligente.com /

A antiga ama real de William e Harry vai receber uma indemnização da BBC por «danos substanciais» devido a reivindicações «falsas e maliciosas» sobre ela, usadas para obter uma entrevista com a princesa Diana em 1995.

Alexandra Pettifer, conhecida na altura como Tiggy Legge-Bourke, recebeu um pedido de desculpas público por alegações «fabricadas» de que tinha tido um caso com o príncipe Carlos – informações falsas obtidas pelo jornalista da BBC Martin Bashir para persuadir a princesa Diana a aceitar dar uma entrevista «explosiva» que chocou a família real .

A advogada de Pettifer, Louise Prince, disse que as alegações causaram «graves consequências pessoais para todos os envolvidos» e que a sua cliente não sabia de onde vinham. No entanto, admitiu que era provável que as «falsas e maliciosas alegações surgissem como resultado e no contexto dos esforços da BBC para conseguir uma entrevista exclusiva com Diana, Princesa de Gales».

Subscrever A mediática entrevista de 1995 viu Diana expor o seu casamento conturbado com Charles e o caso com Camilla Parker Bowles. Na altura, foram imediatamente levantadas questões sobre como o pouco conhecido Martin Bashir tinha conseguido chegar a Diana. Desde então, verificou-se que o jornalista usou documentos falsos e outras manobras, alegando que alguns dos seus ajudantes estavam a ser pagos pelos serviços de segurança.

A advogada de Pettifer disse que as afirmações «totalmente infundadas pareciam explorar algumas especulações anteriores falsas nos meios de comunicação social» sobre a ama e Charles. Logo, Alexandra «responsabiliza a BBC pelo grave impacto que as falsas e maliciosas alegações tiveram», o que lhe causou «25 anos de mentiras, suspeitas e aborrecimentos».

Pettifer disse ser uma das muitas pessoas cuja vida tinha ficado «marcada» pela forma como o programa foi feito e pela incapacidade da BBC em investigar devidamente.

«O sofrimento causado à família real é para mim uma fonte de grande aborrecimento», acrescentou.

«Sei em primeira mão o quanto eles foram afetados na altura, e como o programa e a falsa narrativa que este criou assombraram a família nos anos que se seguiram».

O diretor-geral da BBC Tim Davie confirmou que a corporação pagaria «danos substanciais» a Pettifer e comprometeu-se a não voltar a mostrar o programa.

Tim Davie pediu ainda desculpa a Charles, William e Harry «pela forma como a Princesa Diana foi enganada e pelo impacto subsequente em todas as suas vidas».

A BBC pagou anteriormente danos ao antigo assistente de Diana, Patrick Jephson, e a um desenhador gráfico que denunciou os métodos desonestos utilizados.

