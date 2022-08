Bayern Munique imperial em Frankfurt ao ataque do 11.º título consecutivo

Entornointeligente.com /

Depois da conquista, no passado sábado, da décima Supertaça da Alemanha — frente ao RB Leipzig (3-5) — o Bayern Munique foi simplesmente demolidor na abertura da Bundesliga, goleando (1-6) o Eintracht, detentor da Liga Europa , esta sexta-feira, em Frankfurt.

Ao intervalo, os bávaros já trituravam o adversário com cinco golos sem resposta possível. A equipa de Aurélio Buta e Gonçalo Paciência, ambos ausentes — com o avançado na iminência de mudar-se para o Celta de Vigo — foi surpreendida num livre directo de Kimmich, logo aos 5 minutos, com Kevin Trapp mal batido.

O segundo golo demorou outros cinco minutos, após insistência de Pavard, a dar a deixa a Sadio Mané. Mas antes do ex-Liverpool poder honrar o legado do agora » culé » Lewandowski, com a obtenção, de cabeça, do 3-0 em cima da primeira meia hora de jogo, o Eintracht tentou reagir, ficando-se por um cabeceamento de Tuta à barra de Neuer.

O próprio senegalês e Thomas Müller responderam na mesma moeda, atraídos pelos ferros, mas Jamal Musiala (35’) e Serge Gnabry (43’) colocariam em perspectiva o assalto à conquista da 11.ª «saladeira» consecutiva. Avassalador na primeira parte, o Bayern travou a fundo depois do descanso, permitindo uma reacção do Eintracht, que marcou por Randal Kolo Muani (64’), numa trapalhada de Neuer, a segunda logo após uma saída pouco ortodoxa que também deu golo… invalidado por posição irregular do ataque da casa. Apesar de tudo, Musiala (83’) bisaria para fechar as contas com o sexto golo dos visitantes.

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 5, 2022 Arsenal cristalino Em Inglaterra, Crystal Palace e Arsenal deram o pontapé de saída na Premier League, num derby londrino que obrigou a equipa dos portugueses Fábio Vieira (lesionado) e Cédric Soares (suplente) a atravessar a capital inglesa para confirmar com triunfo por 0-2 a excelente forma patenteada na pré-temporada, oportunamente rematada com retumbante goleada (6-0) sobre o Sevilha dos ex-FC Porto Julen Lopetegui, Óliver Torres e Jesús Corona na Emirates Cup.

Gabriel Martinelli (20’), de cabeça, assinou o primeiro golo do campeonato, enquanto Marc Guéhi (85’, p.b.) estabeleceu o resultado final que garantiu o triunfo do Arsenal.

O campeão Manchester City encerra, domingo, a primeira ronda frente ao West Ham, já de posse de todos os resultados, em especial da prestação do Liverpool, que ao início da tarde deste sábado visita o Fulham do treinador português Marco Silva e dos igualmente lusos João Palhinha e Ivan Cavaleiro.

Em Lyon, o recém-promovido Ajaccio não teve argumentos (2-1) para contrariar a equipa do guarda-redes português Anthony Lopes, expulso aos 27 minutos na sequência de uma saída mal calculada, que redundou no segundo penálti da noite e no primeiro golo da formação da Córgesa na estreia da Ligue 1. Antes, Tetê (12’) e Lacazette (22’ g.p.) tinham adiantado o Lyon, líder provisório da Ligue 1 que, esta noite, terá a visita do campeão francês, Paris Saint-Germain, ao terreno do 17.º classificado da época passada, o último a escapar à «guilhotina».

O campeão de França, lar dos portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e do recém-chegado Renato Sanches (ex-Lille) — quarto reforço garantido por Luís Campos —, procura consolidar a hegemonia (oito campeonatos na última década), o que depende da renovação do título que lhe permitirá assumir-se como o emblema com mais campeonatos conquistados em França, superando os 10 de Saint-Étienne, que não vence desde 1981 e acabou de ser relegado para o segundo escalão.

O Lille de Paulo Fonseca entra em campo no domingo, frente ao Auxerre, equipa promovida ao primeiro escalão, após ter superado, no play-off , precisamente o Saint-Étienne.

