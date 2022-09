Bauxilum pide disculpas por fuga de alúmina calcinada en Puerto Ordaz

Entornointeligente.com /

09-09-22.-Luego de varios días de regarse por toda la ciudad de Puerto Ordaz, Bolívar, una fuga de alúmina calcinada, la empresa CVG Bauxilum emitió un comunicado en el cual solicita disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes causados por el fenómeno. En el documento se leen varios términos técnicos que en una primera revisión resultan algo incomprensibles. Los directivos de la estatal indican que la emisión de partículas al medio ambiente se produjo porque «se trata de un hecho sobrevenido en seguimiento y proceso de control por nuestro personal técnico, surgido en ocasión de un arranque programado de planta y mantenimiento general, ya en fase de estabilización de los parámetros establecidos». Sin embargo, y pese a la petición de dispensas, desde CVG Bauxilum no indican en qué momento desaparecerá el polvillo contaminante que está afectando la salud de los habitantes de Puerto Ordaz. Varios usuarios en redes sociales cuestionaron lo tardío del pronunciamiento de la empresa. Por otro lado, otros advierten sobre las secuelas que esta alúmina calcinada que ha sido esparcida desde la sala de Matanzas pueda dejar a futuro. La señora Fernanda Rodríguez declaraba a Radio Fe y Alegría Noticias que «cuando llueve la cosa se pone peor porque ese polvillo empieza a oler a cloacas, ya no hallamos qué hacer». Vale acotar que a inicios de esta semana vecinos de los sectores Villa Icabarú, Rosa Bela, El Caimito, Curagua, Camino Real, El Guamo y Lomas del Caroní, reportaron por diferentes vías la presencia de este polvillo que cubría sus vehículos y con un fuerte olor a químicos. La particular se presentó a pocos días de celebrarse la fecha, 7 de setiembre, de un Aire Limpio por un Cielo Azul, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019.

