Fospuca explica cálculo de tarifas y aclara que no quiere perjudicar a comerciantes

La empresa de aseo urbano está dispuesta a llegar a acuerdos con comerciantes que están padeciendo la actual crisis generada por la pandemia

NotiGlobo.- José Simón Elarba , presidente Fospuca , ofreció recientemente una entrevista para un portal nacional y, entre otras cosas, abordó el tema de las quejas que algunos comerciantes han expresado sobre los costos del servicio de la empresa de aseo urbano, aclarando que la firma no pretende ahorcar económicamente a nadie , y explicando que han sido los municipios los que crearon las normas para el cálculo de las tarifas .

Puntualizó en ese sentido que dichos cálculos se hacen de acuerdo a la actividad que realiza un local, su tamaño y la zona comercial donde se ubica, y manifestó que cada renglón está tipificado en el Código Nacional de Actividad Económica , el cual establece las tasas.

Asimismo, Elarba agregó que Fospuca, que antes cobraba individualmente a través de Serdeco, les ha cambiado la modalidad de pago a los centros comerciales debido a que la empresa no puede diferenciar a qué comercio le pertenece cada tipo de desecho . “Nosotros recogemos la basura en un punto común, por eso es que el recibo se emite de manera completa al centro comercial, que debe hacer su gestión de cobranza entre sus condomitentes”, dijo

De acuerdo al presidente de Fospuca, ellos no tendrían problema si algún municipio pagara el servicio de aseo, pero que están conscientes de que eso es inviable por falta de dinero (bien sea porque el control fiscal sobre los comerciantes no ha sido lo suficientemente estricto, o por cualquier otra razón), y que es por ello que la responsabilidad de la cancelación cae sobre los contribuyentes

Expresó además que si el aseo no es pagado, el servicio tendría que ser interrumpido, y manifestó que se deben establecer parámetros de responsabilidad para que los comerciantes cumplan con sus deberes económicos (deberes por cierto establecidos en todas las ordenanzas locales). “En Baruta la gente no sabe que la misma ordenanza de aseo establece que aquellas empresas que tengan 90 días de atraso en el pago del aseo deben ser precintadas hasta que corrijan la equivocación. El cierre no es porque usted no paga el impuesto”

Disposición al diálogo y el valor de Fospuca Elarba aprovechó para hablar de algunos acuerdos a los que se pretende llegar con varios comerciantes que buscan individualizarse, además de con diversas personas que están sufriendo particularmente a causa de la pandemia. “Nosotros no tenemos ninguna intención de ahorcar ni de perseguir a ningún comerciante que esté pasando dificultad de ese tipo”, declaró

” Tenemos distintos planes en lo que podemos dar asistencia para que no sientan el peso del pago de los servicios o diferimientos de pago. No tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Todo el que necesite reestructurar, refinanciar, llegar a un acuerdo, en nosotros va a tener un amigo y un aliado para hacerlo”, agregó, dejando claro que lo que no se puede pretender es que el servicio sea gratuito

En ese sentido, el presidente de Fospuca terminó pronunciándose sobre el resto de los servicios que presta el Estado, diciendo que muchos de ellos han sido subsidiados y hasta gratuitos, y que, en consecuencia, es menester hacer conciencia y reconocer el verdadero valor de éstos y, cómo no, de lo que hace su empresa, la cual ha gastado millones de dólares en la adquisición de unidades que, a su vez, tienen largos recorridos y generan mayores costos de mantenimiento

