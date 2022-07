Bastonário dos médicos deixa cair crítica de perda de autonomia das Ordens que via no projecto do PS

Entornointeligente.com /

Com um «espírito de diálogo construtivo», a Ordem dos Médicos entregou ao Parlamento um parecer com 15 páginas de notas e sugestões de correcção ao novo projecto de lei do PS que altera o regime jurídico das associações públicas profissionais (as chamadas ordens profissionais). As críticas dos médicos – que se juntam às dos advogados , engenheiros, enfermeiros, arquitectos e contabilistas – centram-se na oposição à figura do «provedor dos destinatários dos serviços» e na obrigatoriedade de incluir membros externos à ordem nos órgãos de supervisão. Porém, a crítica central quanto à perda de autonomia das Ordens já não consta entre as preocupações dos médicos.

