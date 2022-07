Bassons relata su infierno por ‘salirse del carril’: «Me daban 40.000 al mes si me dopaba con EPO y presionaban con prostitutas»

Entornointeligente.com /

» Todo el mundo sigue viviendo en una gran mentira. Hoy en día el apoyo médico es mucho más extenso, por lo que puedes conducir casi al mismo nivel que las personas dopadas. Pero este apoyo médico me asusta casi más que el dopaje», dijo Christophe Bassons en una entrevista para el medio sueddeutsche.de .

Habló del dopaje: «Entre una pequeáa dosis terapéutica de EPO o de 20 a 30 tabletas al día para correr un Tour de Francia, piense por un momento cuál de estos es más peligroso. El ciclismo ganaría una enorme credibilidad si los corredores dijeran exactamente qué ponen en sus cuerpos a qué hora cada día». Bassons también criticó el creciente desafío mental. Apenas ve sonreír a los profesionales de hoy en día sobre la bici: «La presión psicológica es monstruosa».

Malas praxis: dopaje, prostitutas y presiones en el ciclismo Según Bassons, le ofrecieron dos contratos durante una negociación. Uno por si iba limpio y otro si se dopaba, el salario del segundo era diez veces mayor. «Estuve aáos sin hablarme con nadie en el pelotón, ni siquiera entre los que fueron mis compaáeros. Me llegaron a ofrecer 40.000 euros al mes si me dopaba con EPO, 10 veces más de lo que ganaba pero no lo lograron «, recuerda.

Según él, le presionaron de todas las maneras. Hasta con prostitutas: «Me llevaban mujeres al hotel para que engaáara a mi esposa. Intentaron que hiciera cosas prohibidas, pero nunca me rendí. Intentaron poder acusarme pero no me pudieron pillar en nada». Lo peor de todo es que, según él, la cosa sigue parecida en el deporte del pedal.

