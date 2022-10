Bassetti, 10 milioni morti per resistenza ad antibiotici nel 2050

Entornointeligente.com /

ROMA, 04 OTT – «Il problema dei batteri resistenti agli antibiotici è una vera e propria minaccia per l’umanità ma soprattutto per il nostro Paese. Questi batteri si stanno diffondendo in maniera impressionante». Lo afferma l’infettivologo Matteo Bassetti al Riformista Tv. «Si calcola – aggiunge – che nel 2050 ci saranno fino a 10 milioni di morti all’anno per l’antibiotico resistenza. E’ un numero paradossalmente enorme se pensiamo che supererà anche le morti per tumori (che secondo le previsioni dovrebbero essere circa 8 milioni all’anno). Bisogna insegnare il corretto uso degli antibiotici – conclude – per evitare tutto ciò». (ANSA).

