Baseball-Reference se une a broma de Víctor Robles con graciosa imagen

El fin de semana que recién culmina estuvo lleno de béisbol para las Grandes Ligas , pero ninguno de los partidos celebrados durante las pasadas dos jornadas ha generado más comentarios que el de sábado por la noche entre Washington Nationals y Arizona Diamondbacks . Sin embargo, nada de lo que ocurrió en ese juego es lo que ha generado la conversación al respecto.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, el lanzador abridor por Arizona, Madison Bumgarner llamó » payaso » al jardinero dominicano Víctor Robles , debido a que este » festejó » el que apenas era su tercer cuadrangular en la temporada, en un partido que tenía pizarra de siete carreras por una al momento del vuelacercas.

¿La respuesta de Robles? Colocarse una nariz de payaso al siguiente juego (y último encuentro de la temporada) mientras se encontraba en el dugout de visitantes del Chase Field .

El portal de internet cambió la foto de Robles en su perfil. Baseball-Reference La actuación ha generado miles de comentarios, la mayoría en favor del jardinero, debido al historial que tiene Bumgarner de ser un jugador al que no le agrada mucho ese tipo de actuaciones en los partidos. Otros se han ido del lado del lanzador, señalando que la baja producción de Robles no le da el derecho de » perrear » un cuadrangular.

Incluso, la situación hizo que Lebron James opinara al respecto, diciendo que hubiese hecho exactamente lo mismo que Robles si hubiese estado en su lugar.

Durante la tarde del lunes, los usuarios del sitio Baseball-Reference , uno de los portales de estadísticas de béisbol más seguidos y respetados de la actualidad, pudieron darse cuenta de una particularidad si entraban al perfil de Víctor Robles . En vez de tener la usual fotografía del pelotero, el portal incluyó la foto de Robles con la nariz de payaso, uniéndose de este modo a la broma del dominicano.

— Baseball Reference (@baseball_ref) July 25, 2022 Incluso, el portal publicó a través de sus redes sociales un video en el que explicaban por qué habían decidido unirse a la broma, lo cual fue bien recibido por los seguidores de sus cuentas.

Al final del día, no importa del lado que se esté en la discusión, Robles y Bumgarner han dado mucho de qué hablar y nos han hecho reír con una simple nariz de payaso.

