Barroso envia à PGR acusação criminal de familiares de vítimas da Covid contra Bolsonaro Associação reúne parentes e pessoas que tiveram a doença. Queixa-crime afirma que presidente cometeu nove crimes na condução do enfrentamento à pandemia e cita 'inércia' da PGR. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

12/08/2022 15h14 Atualizado 12/08/2022

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Luís Roberto Barroso encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma acusação contra o presidente Jair Bolsonaro feita pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19.

O grupo afirma que o presidente cometeu nove crimes na gestão da pandemia da Covid:

perigo para a vida ou saúde de outrem; subtração, ocultação ou inutilização material de salvamento; epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva; charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular; emprego irregular de verbas públicas; prevaricação (agir ou se omitir como funcionário público, contrariando a lei, para obter vantagem pessoal).

«Da petição inicial, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação», escreveu Barroso.

A associação apresentou ao Supremo uma ação penal privada subsidiária da pública – tipo de processo previsto na Constituição quando não há ação do Ministério Público no prazo legal .

No pedido, o grupo justifica o pedido sustentando que houve «inércia» da Procuradoria-Geral da República. Eles também argumentam que apresentaram representações ao MP e pediram informações sobre o andamento do caso, que ficou sem resposta.

A associação cita ainda a apresentação do relatório final da CPI da Covid no Senado , sobre o qual tentaram obter informações na PGR, sem sucesso.

«A inércia (formal e material) do Procurador-Geral da República, em tal contexto, é induvidosa e deixa aberto o caminho para o oferecimento da presente queixa-crime subsidiária», declaram.

CPI da Covid: PGR pede arquivamento de apurações sobre Bolsonaro

O grupo também menciona no documento «as inúmeras condutas do Presidente da República reveladoras de sabotagens e subterfúgios de toda ordem para retardar, frustrar e sabotar o processo de enfrentamento da pandemia da Covid-19».

Na ação, a associação afirma ainda que «resta clara e cristalina a gestão propositadamente criminosa da crise sanitária que o Brasil enfrenta e a prática do tipo penal previsto no art. 319 do Código Penal («Prevaricação»), por parte do querelado, especialmente demonstrada através da sua atuação contrária à disposição expressa de lei e aos seus deveres funcionais».,

