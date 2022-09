Barroso determina que transporte público seja mantido em níveis normais no dia das eleições

Entornointeligente.com /

Por Márcio Falcão e Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

29/09/2022 22h00 Atualizado 29/09/2022

O ministro Luís Roberto Barroso , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), determinou que o transporte público urbano seja mantido em níveis normais no domingo das eleições.

O ministro, no entanto, rejeitou a gratuidade universal para o serviço, diante da necessidade de uma lei sobre a medida é de previsão orçamentária.

Barroso é relator de uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade que defendeu que o transporte fosse gratuito e ampliado nos dias das eleições.

Na decisão, Barroso proíbe que os municípios que já ofereciam o serviço gratuitamente, aos domingos ou no dia das eleições interrompam a gratuidade.

«Da mesma forma, é exigível dos gestores de sistemas de transporte público de passageiros que mantenham o seu funcionamento em níveis normais, na quantidade e frequência necessárias ao deslocamento dos eleitores de suas residências até as seções eleitorais. O poder público tem o dever de propiciar condições para o exercício das obrigações impostas aos brasileiros pela Constituição. A eventual redução na oferta normal do serviço de transporte público, de forma deliberada ou não, importa em grave violação aos direitos políticos dos cidadãos», escreveu.

Barroso citou o empobrecimento da população, como decorrência da pandemia da Covid-19 e do aumento da inflação, acentua ainda mais as dificuldades das pessoas pobres para custear seu deslocamento até as seções eleitorais. Para o ministro, o ideal era que o Poder Público custeasse essas despesas, mas precisa que haja lei e previsão orçamentária prévia.

Barroso considerou altamente recomendável que todos os municípios que tiverem condições de oferecer o transporte público gratuitamente no dia das eleições o façam desde já.

De acordo com o ministro, não há razão para que municípios que, nas últimas eleições, já ofereciam gratuidade no dia do pleito interrompam essa prática. «Representaria grave retrocesso social afastar a aplicação de um mecanismo de garantia da plenitude da soberania popular justamente quando o custo do transporte se impõe mais gravemente à população como um obstáculo ao voto.

