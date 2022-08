Barreras impedían participación de fabricantes de medicamentos de Colombia

Entornointeligente.com /

Enrique Lau Cortés, director general de la Caja de Seguro Social Roberto Barrios | La Estrella de Panamá La compra de medicamentos por parte de la Caja de Seguro Social (CSS) a otros países, a través del mecanismo de desabastecimiento crítico, comienza a dar frutos, tanto en la agilidad del proceso de adquisición de los mismos como en el precio, los cuales han resultando ser más económicos para la entidad en comparación a como se adquieren en Panamá a través de diversos proveedores locales. Con apenas la primera compra en Colombia, con el mecanismo de desabastecimiento crítico, los tiempos de entrega se han reducido y ya el pasado domingo llegó al país una muestra simbólica de dos medicamentos para pacientes con cáncer, con costos por debajo de los precios del mercado local. Según el director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, todo esto es fruto del diálogo realizado en la mesa técnica de medicamentos y de conversaciones con fabricantes de productos farmacéuticos en Colombia.

¿Pero por qué esto no ocurrió antes?

De acuerdo con la reglamentación que hay, para adquirir medicamentos hay que seguir un proceso que se llama licitación de precio único, que en el mejor de los términos, con mucha suerte toma entre 120 y 140 días para concretar una licitación así. Pero incluso con ese esquema, hay muchas cosas que pueden pasar, como la no entrega por parte de los proveedores y allí se recurre a un segundo método que es la contratación por trámite usual. Pero con este segundo método la diferencia es que la CSS en lugar de salir a buscar 60 millones de tabletas, busca 30 millones de tabletas, y eso se refleja en el precio. Es decir, una pastilla por la que la CSS paga un centavo en licitación de precio único, le cuesta 35 centavos cuando la compra por trámite usual. Aún así, aquellos pacientes con cardiopatías, pacientes crónicos iban a la ventanilla y no había medicinas. Ante esta situación es que tanto el gobierno como la CSS han estado interviniendo hacia un nuevo proceso excepcional que se llama desabastecimiento crítico, el cual permite que un trámite de 140 días lo hagamos de 3 o 5 días, a través de lo que se llama cotización en línea. Subimos los productos por adquirir en Panamá Compras con toda la transparencia del caso y pedimos lo que queremos comprar. Los proponentes nacionales o internacionales, de acuerdo con las nuevas reglas del mercado y de acuerdo con las nuevas reglas de cumplimiento y reconocimiento que ha hecho la Dirección de Farmacia y Drogas que es el ente rector panameño, postulan, y nosotros se lo adjudicamos en igual condiciones al menor precio.

¿Por qué se dio esta adquisición de medicamentos en Colombia?

Siguiendo las reglas actuales hicimos una primera convocatoria, sacamos como 67 productos adjudicados en la segunda convocatoria, llegamos a 81 y nos quedaron 48 pendientes. Así las cosas se llamó a una investigación a través de la Comisión Técnica de Medicamentos que creó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y que coordina el vicepresidente José Gabriel Carrizo, y se identificaron diferentes mecanismos para adquirir los medicamentos. Luego exhortamos a organizaciones multilaterales, exploramos Pnud, OPS, OMS, al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca); exploramos países calificados como de altos estándares porque tienen organismos reguladores disciplinados estrictos en el cumplimiento de la seguridad, eficacia y efectividad de los medicamentos e hicimos un análisis. Nos dimos cuenta de que el desabastecimiento crítico no lo podemos hacer con las multilaterales, pero que sí lo podíamos comprar de manera ordinaria y regular. De las 48 moléculas que nos hacían falta, identificamos dónde están los países que las tienen; Colombia tenía muchas, hicimos una misión a Colombia, nos reunimos con la Asociación de Fábricas de Productos Farmacéuticos que son 32, les planteamos nuestras necesidades. Me molestó un poco al principio que nos dijeron que ellos no participaban en Panamá porque había demasiadas barreras a la competencia. Precisamente ese es el detalle y son las acciones que este gobierno está haciendo por instrucciones precisas del presidente de la República, para abrir las barreras y vengan muchos competidores, y que al haber competencia justa para todos, el panameño tenga opciones, más de una, no monopólicas ni oligopólicas sino múltiples, y el precio va a tener que bajar.

¿Pero quién establece esas barreras?

Son barreras que vienen a través de normas que yo no quiero calificar en estos momentos. Cumplo la norma, pero evidentemente un registro sanitario que es una herramienta fundamental para que Farmacia y Drogas pueda garantizarle a la población que lo que está tomando es lo correcto, seguro y eficaz; si eso demora tres o cuatro años para dármelo, me estás bloqueando mi entrada a la competencia. Hoy esta administración lo está haciendo en un mes.

¿Qué resultados hubo con esta misión a Colombia?

Debo decir que con esta misión a Colombia, a donde fui con la presidenta de la Comisión Especial de Abastecimiento de Medicamentos y con la directora nacional de Planificación de la Caja de Seguro Social, pudimos resolver de los 48 medicamentos unos 30, y de los 30 en un primer envío van a venir 18 que ya hace unos días se dio una entrega simbólica de dos de los medicamentos contra el cáncer. Los otros 16 van a venir durante la semana; ya están listos 15, estamos esperando un permiso especial de una medicina que tiene control por narcótico que se llama lorazepan y en la medida que nos den el permiso de exportación de Colombia, vamos a completar los 18 en esta primera fase; el resto que son 12 que nos hacen falta, vendrán en la siguiente semana.

¿Hubo ahorros con esta compra?

Es prematuro hablar de ahorro, porque el objetivo inicial no era ahorrar, sino tenerla medicina a los pacientes, pero de paso ahorramos. Hemos encontrado, que hemos tenido descuentos que van desde el 40% al 80% de los precios de los medicamentos de lo que compramos allá en Colombia a como lo pagamos acá en Panamá.

