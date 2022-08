Bardem ilusionado con la llegada de «El buen patrón» a EEUU

Entornointeligente.com /

Javier Bardem confía en que el público americano disfrutará tanto como el español de «El buen patrón» cuando la película llegue este mes a Estados Unidos.

La sátira de Fernando León de Aranoa sobre el mundo de las relaciones laborales se estrena el 26 de agosto en Nueva York y Los Ángeles antes de llegar al resto de la nación, tras haberse alzado con seis premios Goya (incluyendo a mejor película, actor y director) y haber quedado entre las 15 finalistas al Oscar al mejor largometraje internacional.

«Cuando estuvimos con el tema del Oscar, que estuvo en el ‘shortlist’ (lista corta) e hicimos pases en Nueva York y en Los Ángeles a salas llenas, nos encantó a Fernando y a mí ver lo bien que la gente reaccionaba, cómo el humor llegaba de manera tan directa y tan espontánea a un público americano igual que llegaba al público español», dijo Bardem en una entrevista reciente con The Associated Press.

«Es una película que se lee bien y que llega de igual manera… La gente preguntaba las mismas cosas y les afectaba las mismas cosas y se reían de las mismas cosas, con lo cual, bueno, ojalá que siga siendo así», agregó con una amplia sonrisa.

En «El buen patrón», Bardem da vida a Julio Blanco, un empresario que hace todo lo posible para que su negocio familiar, Básculas Blanco, luzca impoluto antes de la concesión de un premio a la excelencia.

Es un personaje muy distinto al que interpretó en el drama «Being the Ricardos» , el del actor y productor cubano Desi Arnaz, que le mereció su cuarta nominación al Oscar a principios de este año. El astro español ganó el Premio de la Academia al mejor actor de reparto en 2008 por «No Country for Old Men» («Sin lugar para los débiles»), y en 2001 y 2011 compitió por el de mejor actor por «Before Night Falls» («Antes que anochezca») y «Biutiful» , respectivamente.

En una entrevista por videollamada desde Budapest, donde se encuentra filmando la segunda parte de «Dune» («Duna»), Bardem habló del rodaje de «El buen patrón», de su proceso actoral y del impacto que ha tenido la paternidad en su vida y su carrera.

El actor y su esposa, la actriz también laureada con el Oscar Penélope Cruz, tienen dos hijos: Leo, de 11 años, y Luna, de 9.

