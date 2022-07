Barcelona vs Juventus: Cómo Arthur pasó de ser elogiado por Messi a ganar 25 mil dólares al día en Europa

Entornointeligente.com /

El brasileño Arthur no estará en la cancha este martes cuando la Juventus enfrente al Barcelona , ​​su ex equipo. El centrocampista no ha viajado a Estados Unidos por una lesión, pero está fuera de los planes del club italiano y podría emigrar a la Premier League.

Arsenal , protagonista en el mercado de fichajes por el también brasileño Edu Gaspar , es el probable destino de Arthur , según la prensa europea, en lo que supondrá el final de una etapa difícil en Italia. En el Barcelona tampoco se extraña al jugador que llegó en 2018 y fue elogiado nada menos que por Lionel Messi e incluso fue comparado con Xavi .

Campeón de la Copa Libertadores en 2017, Arthur le costó al Barcelona 33 millones de euros e impresionó a Messi en las primeras sesiones de entrenamiento. «No lo conocía mucho, la verdad. Manteniendo las proporciones, tiene un estilo parecido al de Xavi , de querer siempre el balón, de jugar corto, de no perder la posesión. Tiene el estilo que siempre buscamos», dijo el astro argentino en una entrevista.

Arthur con la playera del Barcelona y la Juventus ESPN/Getty En su primera temporada en España, Arthur disputó 44 partidos, 32 de ellos como titular. Fue campeón de LaLiga , alternando apariciones, principalmente, con Arturo Vidal. El brasileño nunca logró dar el salto de calidad para consolidarse como el sucesor de Xavi con la camiseta azulgrana.

Su paso por el Camp Nou terminó en 2020, en un acuerdo entre Barcelona y Juventus por Miralem Pjanic . No era lo que Arthur esperaba, ya que dijo varias veces que no quería ser «moneda de negociación» y creía que aún podía triunfar con el conjunto culé.

«Maltratado» fue la definición que utilizó una persona cercana a Arthur para definir cómo se sentía con respecto al trato de la directiva catalana. El técnico del Barcelona era Quique Setién , que llegó a poner al brasileño como un jugador que no habría estado a la altura de las expectativas en una entrevista. En total, fueron 72 partidos en dos temporadas, con cuatro goles.

