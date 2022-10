Entornointeligente.com /

Barcelona vs Inter 1-0: gol y resumen de la derrota ‘azulgrana’ en Champions League Barcelona vs Inter de Milán : el club ‘nerazzurri’ venció 1-0 a los ‘azulgranas’ este martes 4 de octubre, en el estadio San Siro, por la fecha 3 del Grupo C de la Champions League .

Con un gol de fuera del área del mediocampista Hakan Calhanoglu en los minutos de descuento del primer tiempo (45+2) le dio la segunda victoria seguida a los ‘nerazzurri’ en el torneo de la UEFA. Los ‘culés’ sumaron su segunda derrota.

Inter sumó seis puntos y se ubicó en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo C con una diferencia de tres unidades respecto al líder Bayern Múnich que venció 5-0 a Viktoria Plzen y alcanzó puntaje perfecto con tres victorias. Por su parte, Barcelona es tercero con tres puntos.

Barcelona enfrentará a Inter de Milán el próximo miércoles 12 de octubre en el partido de vuelta de por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League.

Gol y resumen del Barcelona vs Inter

Inter de Milán venció 1-0 a Barcelona a por la fecha 3 del Grupo C de la Champions League Incidencias minuto a minuto

MIN 90+8: Final del partido.

MIN 90+2: El árbitro no consideró penal.

MIN 90: El VAR revisa una posible mano de Dumfries (Inter) y penal para Barcelona.

MIN 85: Cabezazo de Busquets (Barcelona) se fue alto y desviado.

MIN 85: Cambio (Inter) ingresa Kristjan Asllani en reemplazo de Calhanoglu.

MIN 83: Cambio (Barcelona) ingresa Franck Kessie en reemplazo de Gavi.

MIN 76: Cambios (Inter) ingresa Denzel Dumfries, Francesco Acerbi y Robin Gosens en reemplazo de Darmian, de Vrij y Dimarco.

MIN 75: Lautaro Martínez (Inter) y Gavi (Barcelona) amonestados con cartulina amarilla.

MIN 70: Tarjeta amarilla para Calhanoglu (Inter) por falta contra Busquets (Inter)

MIN 67: El árbitro revisa la jugada y señala la falta de Ansu Fati.

Gol de Pedri anulado tras revisión del VAR. MIN 67: El VAR interviene por una mano de Ansu Fati (Barcelona) en el área en la jugada previa.

MIN 67: Gol anulado de Pedri para Barcelona.

Pedri anotó el empate en Barcelona vs Inter, pero fue anulado por VAR. MIN 63: Cambios (Barcelona) ingresan Balde y Ansu Fati en reemplazo de Marcos Alonso y Rapnhinha.

MIN 60: ¡Uf! Dembélé (Barcelona) estrelló el balón en el poste derecho del arquero Onana (Inter)

MIN 59: Tarjeta amarilla para Sergio Busquets (Barcelona) por falta contra Lautaro Martínez (Inter).

MIN 57: Cambio (Barcelona) ingresa Gerard Piqué en reemplazo del lesionado Christensen.

MIN 57: Cambio (Inter) ingresa Edin Dzeko en reemplazo de Joaquín Correa.

MIN 57: Christensen (Barcelona) suelta el balón y acusa una lesión.

MIN 46: Se inició el segundo tiempo.

MIN 45+2: Terminó el primer tiempo.

MIN 45+1: ¡Gol del Inter! Calhanoglu abrió el marcador 1-0 ante Barcelona.

MIN 36: Dembélé (Barcelona) remató dentro del área y el balón se fue cerca del primer poste del portero del Inter.

MIN 27: Gol anulado de Joaquín Correa (Inter) por fuera de juego.

MIN 23: El árbitro no consigna la falta por una posición adelantada en la jugada anterior.

MIN 22: Tarjeta amarilla para Barella (Inter)

MIN 22: El VAR revisa una posible mano dentro del área y penal contra Barcelona.

MIN 6: Ter Stegen (Barcelona) evita la caída de su arco tras remate de Calhanoglu (Inter) desde fuera del área.

Barcelona enfrentó a Inter de Milán por la fecha 3 del Grupo C de la Champions League MIN 1: Empezó el primer tiempo.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi, Christensen, García, Alonso; Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha; Dembélé, Lewandowski.

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Barella; Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Dimarco; Correa, Lautaro.

Barcelona enfrenta a Inter de Milán por la fecha 3 del Grupo C de la Champions League Información del partido

El equipo de Xavi Hernández perdió ante los ‘bávaros’ fuera de casa y ahora está obligado a imponerse en Italia para seguir soñando con los octavos de final. Su presente, claro, lo respalda, pues marcha invicto en el certamen local. De hecho, es líder junto a Real Madrid en LaLiga Santander.

«Lo de mañana (hoy) es otra historia. Venimos de no puntuar en Munich y ahora tenemos un partido muy importante. Tenemos que demostrar personalidad . Es el momento de rendir en esta competición», señaló el técnico español en la previa del encuentro.

«Tenemos que defender bien, no encajar ni conceder muchas ocasiones. Eso es importante para competir bien y mejor. En la Champions nos perjudicó mucho ese gol de estrategia en Munich (1-0 tras un tiro de esquina). Eso cambió un poco la dinámica del partido», acotó.

Jugadores de Barcelona luego del entrenamiento en San Siro previo al duelo con Inter. Asimismo, Marcos Alonso, dio sus impresiones sobre el partido. «Tenemos un partido difícil. Se necesita estar concentrados para llevarnos los tres puntos a casa. Llegamos en un buen momento. Ahora es muy pronto para hablar de candidatos», apuntó.

«Inter es un gran equipo. Está bien trabajado en lo físico y táctico. Tiene mucha calidad arriba. Sabemos de la dificultad. Pero nosotros estamos trabajando bien y con buen nivel. Es un duelo muy importante», cerró el defensa.

Inter, por su lado, no la pasa bien en la Serie A . Está en la casilla 9 del campeonato a 8 puntos del líder Napoli, que también está en la competencia. El local lleva dos derrotas al hilo y tiene que ganar sí o sí a Barcelona para romper mala racha.

