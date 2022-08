Barcelona vende el 25% de Barça Studios por 100 millones de euros

Entornointeligente.com /

«La operación incluye el metaverso, los NFTs (archivos digitales) y los ‘tokens’ (monedas digitales) y, en principio, es una venta para siempre de este 25%», añadió Laporta en la rueda de prensa de presentación de Jules Kounde como nuevo jugador azulgrana. Así, el club azulgrana activó la tercera palanca después de vender el 25% de los derechos televisivos de LaLiga para los próximos 25 años en dos pasos al fondo de inversión Sixth Street. El acuerdo con Socios.com, según pudo saber EFE, se cerró en Estados Unidos y ha sido la manera que ha encontrado el club para que LaLiga no le ponga impedimentos para inscribir los fichajes. «Ojalá no tengamos que hacer más palancas, es algo que se ha hecho en una situación determinada para salvar al club e incorporar nuevos jugadores y el riesgo está controlado», aseguró Laporta. El presidente explicó que estas operaciones «permitirán inscribir a los jugadores fichados» (Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen y Kessié) y que no cree que «LaLiga ponga ningún impedimento». Además, apuntó que una vez los fichajes estén registrados el 13 de agosto «ya se verá qué pasa», haciendo referencia a nuevas incorporaciones que podrían tener lugar. Bernardo Silva es el más deseado. El FC Barcelona anuncia la venta del 24,5% de Barça Studios a la empresa https://t.co/rhifWFS0qX por un importe de 100 millones de euros para acelerar el crecimiento de la estrategia audiovisual y de blockchain, NFT y Web.3 del Club . Más información ?? https://t.co/7CXgyqqhTR pic.twitter.com/r93ZSKCrP2

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 1/8/2022

