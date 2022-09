Barcelona se pronunció sobre el regreso de Lionel Messi

Entornointeligente.com /

Lionel Messi dejó de ser jugador del Barcelona en agosto de 2021. Luego de 20 años en el club, continuó se carrera en el París Saint-Germain . Le costó adaptarse y la transición no fue para nada fácil. Recién este año logró sentirse cómodo y congeniar con Neymar, quien fue su dupla de goles en el elenco culé, y Mbappé.

Desde hace meses se especula con su regreso. Entre quienes han hecho alusión está el el propio presidente del Barcelona, Joan Laporta . Este miércoles se volvió a referir a esta operación retorno el vicepresidente económico del elenco blaugrana, Eduard Romeu .

«Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto», sostuvo a Catalunya Radio quien se encarga de la finanzas. Cabe recordar que cuando Messi se fue, el equipo no se encontraba en la mejor situación económica.

«Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé», añadió Romeu sobre el posible regreso del astro en 2023.

Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona Foto: Javi Ferrándiz El vicepresidente económico aprovechó para apuntar contra la junta directiva presidida por Josep Maria Bartomeu: «No solo te encuentras un desastre de gestión y una situación económica precaria, además te estás peleando con los principales sponsors y es complicado reconducir la situación», dijo, y proyectó que «el Barça no tendrá problemas durante el próximo verano con la estructura que hemos montado».

