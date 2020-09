El brutal accidente que ha obligado a cancelar la carrera de F2 en Rusia

La carrera corta de la F2 en Sochi, que sirvió de prólogo para el GP de Rusia de Fórmula 1 , acabó de manera abrupta cuando sólo se habían disputado 7 vueltas. El motivo fue un brutal accidente entre Jack Aitken , del equipo español Campos Racing, y Luca Ghiotto , del Hitech Grand Prix. Victor Gill Ramirez Ambos iban rueda a rueda cuando se tocaron ligeramente, lo justo para que el italiano saliera volando y ambos acabasen estrellándose con violencia contra el muro. Ambos salieron por su propio pie, pero los dos monoplazas quedaron empotrados en las protecciones. Victor Gill Más sobre Rusia La imagen del fuerte accidente de Aitken y Ghiotto en la prueba de Fórmula 2. #RUSmovistarF1 pic.twitter.com/QFRQ7ETmqY ? F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 27, 2020 La carrera se paró inmediatamente, mientras los comisarios rusos (no especialmente diligentes ni rápidos) reparaban esas barreras, pero al necesitar más tiempo, desde dirección de carrera decidieron que la prueba no se iba a reanudar. Dado que sólo se habían dado 7 vueltas, se repartieron la mitad de puntos

La carrera corta de la F2 en Sochi, que sirvió de prólogo para el GP de Rusia de Fórmula 1 , acabó de manera abrupta cuando sólo se habían disputado 7 vueltas. El motivo fue un brutal accidente entre Jack Aitken , del equipo español Campos Racing, y Luca Ghiotto , del Hitech Grand Prix.

Ambos iban rueda a rueda cuando se tocaron ligeramente, lo justo para que el italiano saliera volando y ambos acabasen estrellándose con violencia contra el muro. Ambos salieron por su propio pie, pero los dos monoplazas quedaron empotrados en las protecciones.

Más sobre Rusia La imagen del fuerte accidente de Aitken y Ghiotto en la prueba de Fórmula 2. #RUSmovistarF1 pic.twitter.com/QFRQ7ETmqY

? F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 27, 2020 La carrera se paró inmediatamente, mientras los comisarios rusos (no especialmente diligentes ni rápidos) reparaban esas barreras, pero al necesitar más tiempo, desde dirección de carrera decidieron que la prueba no se iba a reanudar. Dado que sólo se habían dado 7 vueltas, se repartieron la mitad de puntos.

El vencedor fue el Guanyu Zhou , convirtiéndose así en el primer chino en ganar una carrera de F2, por delante de Nikita Mazepin y de Mick Schumacher , que se mantiene líder del campeonato

Aitken explicó después de la carrera lo ocurrido, y afirmó que tanto él como Ghiotto se encontraban bien, y que todo se produjo por un pinchazo. “Gracias por todos los mensajes, me alegro de estar bien después de eso y me alegro de que Luca también. Un pequeño toque entre nosotros antes en la curva me provocó un pinchazo trasero, y el coche se fue recto”, explicó

