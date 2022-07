Barcelona hace su primer entrenamiento en Miami, a la espera de Lewandowski

Entornointeligente.com /

Mientras llega el internacional polaco y también su entrenador, Xavi Hernández, que el sábado no pudo tomar el vuelo con la expedición azulgrana por un problema administrativo con su pasaporte, el Barça se entrenará este domingo en doble sesión. La primera la hizo a las 10:00 hora local y la segunda a la hará, en el mismo escenario, nueve horas más tarde. En esta primera sesión participaron los 28 convocados para la gira, y sólo Ferran Torres, con una herida en un dedo de un pie, hizo trabajo específico de campo, en un entrenamiento marcado por el bochorno presente en Miami. Una vez acabado, los jugadores hicieron trabajo de gimnasio. Antes del entrenamiento, 50 niños de la Barça Academy PRO de Miami pudieron fotografiarse con sus ídolos del primer equipo. Esta academia es, junto con la de Nueva York, la única que es de forma íntegra propiedad del Barcelona. También presenció el entrenamiento -abierto a los medios los primeros 15 minutos- el exjugador azulgrana Hristo Stoichkov, residente en Miami y colaborador en la cadena de televisión estadounidense Univision. Here to get the tour started ???? ?? @InterMiamiCF training ground pic.twitter.com/u78VyXKyCY

