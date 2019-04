Barcelona fue muy superior y goleó al Manchester United

Entornointeligente.com / Barcelona’s Argentinian forward Lionel Messi (L) and Barcelona’s Uruguayan forward Luis Suarez applaud at the end of the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between Barcelona and Manchester United at the Camp Nou stadium in Barcelona on April 16, 2019. (Photo by PAU BARRENA / AFP) El Camp Nou presenció como el Barcelona de Ernesto Valverde dominó al poderoso Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, en lo que parecía que sería otra remontada victoriosa de los Diablos Rojos y terminó por se una goleada 3-0 de los azulgrana para pasar a semifinales de la Liga de Campeones .

Al minuto 16 apareció el astro argentino, Lionel Messi, para acertar un disparo junto al palo izquierdo y poner e encuentro en 1-0.

Y tres minutos después volvió a aparecer el capitán azulgrana con un disparo bajo que se le escapó de las manos a De Gea y alcanzó la red para sumar el 2-0 en la pizarra.

Posteriormente fue Philippe Coutinho quien aumentó la diferencia en el marcador, con un disparo desde fuera del área para la escuadra derecha, luego de una asistencia de Jordi Alba.

Lea también: La Juventus se despide de la Champions tras ser derrotada 2-1 ante el Ajax en su casa Aunque los Diablos se habían mostrado superiores en el primer tiempo del encuentro, con un juego veloz que les permitió mantener ahogado al equipo culé, los locales supieron responder en el contraataque para lograr el primer gol anotado or el capitán del barca y cambiar por completo a tonalidad del encuentro , para así abrir paso a su arremetida contra los ingleses.

El Barcelona, guiado por el juego de su capitán Leo Messi, hizo honor a su jerarquía en el campeonato más importante de Europa al derrotar a los grandiosos Red Devils, quienes se habían presentado como un inmenso peligro en esta temporada desde su avance a octavos de final.

Solskjaer no pudo repetir la hazaña Luego de la sufrida victoria 1-0 del Barcelona en el partido de ida, disputado en Old Trafford, el técnico noruego optó por buscar corregir los errores, cambiar la formación, el conjunto titular y rehacer el juego logrado contra el Paris Saint-Germain, cuando lograron remontar partiendo de un 2-0.

Sin embargo, pese a la superioridad física del conjunto de Manchester United y el juego que vienen haciendo esta vez se enfrentaban a un gigante liderado por un astro, lo que les dificultó mantener la presión ejercida al inicio del partido y más allá, frenar la contra liderada por Messi.

