Barcelona finta limites salariais com «bazuca» de 800 milhões de euros

Entornointeligente.com /

De acordo com os mais recentes dados referentes aos limites salariais impostos pela La Liga ao futebol profissional espanhol, ontem divulgados pelo organismo dirigido por Javier Tebas, o Barcelona logrou sair de uma situação extremamente delicada — com um saldo de 144 milhões de euros negativos —, saltando do fundo da tabela que ajuda a monitorizar a saúde financeira dos clubes directamente para o segundo lugar, destacado, de uma lista liderada pelo Real Madrid.

Contas feitas, o Barcelona injectou, essencialmente à custa da alienação de património, 800 milhões de euros numa equação alavancada de forma difícil de sustentar, como adverte Javier Tebas. O líder da La Liga mostrou-se apreensivo em relação ao próximo relatório dos » blaugrana «, duvidando da capacidade de o Barcelona manter de forma «artificial» os números que actualmente lhe garantem uma boa margem para reforçar a equipa, mesmo depois de ter sido um dos mais activos na «janela» de Verão, durante a qual contratou o ex-Bayern Munique e Bola de Ouro, Robert Lewandowski .

«Terá de reduzir a massa salarial ou de encontrar novas alavancas no próximo ano, o que é muito complicado, para não dizer impossível», declarou Tebas.

Com diversas actualizações durante cada época, o «tecto» salarial – calculado com base na diferença entre as receitas de publicidade, patrocínios, direitos televisivos, venda de jogadores e os custos com salários, transferências e outras obrigações – é o montante que os clubes podem gastar em jogadores e corpo técnico da equipa principal. A fasquia inclui ainda despesas com a formação e filiais, estando previstas sanções, salvo casos excepcionais.

Com 683,4 milhões de euros de saldo, o Real Madrid lidera confortavelmente a tabela de clubes com capacidade para ir ao mercado (tinha 739 milhões em Março), agora seguido pelo eterno rival Barcelona, com 656,4 milhões de euros, e pelo vizinho Atlético, com 341 milhões de euros.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com