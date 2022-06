Barcelona está dispuesto a vender a Frenkie de Jong en 100 millones de euros

Entornointeligente.com /

BARCELONA — El Barcelona escuchará ofertas por valor de 100 millones de euros por Frenkie de Jong después de mantener charlas con el Manchester United sobre un posible traspaso, según informaron a ESPN fuentes cercanas a las negociación.

El Barça parece decidio a vender al jugador holandés este verano con el fin de poder equilibrar las finanzas de la entidad catalana, aunque no lo venderían al cualquier precio.

El club azulgrana aceptaría una propuesta de 100 millones entre el fijo y los variables.

El Barça quería más dinero, dado que Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern Munich mostraron interés en el medio holandés en el pasado y no se descarta que en las próximas semanas puedan llegar propuestas de esos equipos.

El United, que aún no aún llega el precio de venta del Barça, pretende que De Jong sea su líder en el centro del campo tras las salidas de Paul Pogba y Nemanja Matic.

El United intensificó el interés sobre De Jong tras el nombramiento de Erik ten Hag como entrenador del conjunto de Manchester para las próximas temporadas. Ambos coincidieron en el Ajax, y han hablado sobre un posible futuro en Old Trafford.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró que preferiría quedarse con De Jong, quien firmó en 2019 por el club tras pagar 75 millones de euros al Ajax, pero admitió que la necesidad de ingresar dinero para poder remodelar la plantilla.

