Barcelona es el equipo que más ha gastado en fichajes en Europa: Sus refuerzos y cómo podría formar

El Barcelona parece haber dejado atrás la severa crisis económica que provocó, entre otros descalabros, la salida de Lionel Messi

El elenco catalán es el que más ha gastado en el presente mercado de fichajes en Europa. Hasta la fecha, ha desembolsado 158 millones de euros fijos, superando al Bayern Munich (137,5), Arsenal (132, 06), Manchester City (108,75) y Leeds (108,75), los otros clubes que componen el top 5.

La compra más cara fue Raphinha. Los blaugranas le pagaron 58 millones de euros más 7 en variables al Leeds por el extremo brasileño. Por el defensor Julés Koundé pusieron 50 millones de la mesa, más otros 10 en variables, y así convencieron al Sevilla. Al Bayern Munich le cancelaron 45 millones (y otros cinco en variables) por Robert Lewandowski.

Franck Kessié (AC Milán) y Andreas Christensen (Chelsea) llegaron libres. Por Pablo Torre le pagaron 5 millones al Racing de Santander, pero en principio iría al filial.

¿De dónde sacó dinero el Barcelona para revolucionar el mercado? La dirigencia decidió venderle a Sixth Street, por unos 525 millones, el 25% de los derechos de televisión de los partidos de la Liga por los próximos 25 años.

El desafío es claro. Tras una temporada en blanco, el elenco culé debe volver a pelear por todos los títulos Además de los refuerzos, Barcelona logró renovar a Ousmane Dembélé y al prometedor Gavi.

Xavi tiene muchas alternativas. En defensa cuenta con el experimentado Gerard Piqué, el ex Manchester City Eric García, el seleccionado uruguayo Ronald Araujo, Koundé y Christensen. A Samuel Umtiti se le busca salida.

El entrenador le habría dicho a Piqué que esta temporada no sería indiscutido. Xavi, al menos en el arranque, apostaría por una dupla compuesta por Araujo y Koundé. Sin embargo, hay algo que le hace ruido. Serginho Dest no lo convence como lateral derecho. Suena como refuerzo César Azpilicueta, pero de momento no se ha logrado destrabar su salida del Chelsea. En caso de que no firme, Koundé podría ir a la banda.

En el medio, Pedri asoma como el único fijo . Sergio Busquets, Franck Kessié y Gavi pelearán por las otras plazas. El caso de Frenkie de Jong aún no se resuelve. El club quiere que salga, pero no por motivos futbolísticos, si no financieros. Quiere reducir la masa salarial y el neerlandés cobra mucho.

En el centro del ataque, Robert Lewandowski tiene su lugar asegurado. Se espera que Raphinha sea el extremo por la derecha y que Ansu Fati vaya por la izquierda. Ousmane Dembélé, Ferrán Torres, Pierre Emerick Aubameyand y Memphis Depay vendrán desde más atrás.

Así, una probable formación podría ser con Ter Stegen en el arco; Koundé (Serginho), Araujo, Christensen y Jordi Alba en el fondo; Sergio Busquets (De Jong), Franck Kessié (Gavi) y Pedri al medio; Raphinha (Dembélé), Lewandowski (Aubameyang) y Ansu Fati (Depay). ¿Encontraste algún error? Avísanos

