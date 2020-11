Koeman no se confía por las bajas del Dynamo

Entornointeligente.com /

BARCELONA — Aparcada la Liga vuelve la Champions al Camp Nou y para el entrenador del Barcelona el objetivo está claro. “Como siempre, jugar bien al futbol, crear ocasiones y ganar, sobre todo en casa. Llegamos bien con 6 puntos en dos partidos y queremos seguir en ese sentido”, reveló.

Ronald Koeman avisó que a pesar de todo lo que rodea al Dynamo de Kiev por la Covid-19 no espera un partido fácil, “ya se vio lo que hizo el Shakhtar en Madrid llegando con un problema similar”, y concretó que a pesar de los malos resultados ligueros “me llegan comentarios de que la gente está contenta. Tenemos que mejorar cara al gol, pero somos el equipo con más ocasiones creadas”.

Ronald Koeman observa la práctica del Barcelona FC Barcelona Estas fueron las frases más destacadas de la rueda de prensa de Ronald Koeman:

El partido “Sabemos que el Dynamo tiene problemas por el Covid, han hecho un test esta mañana y hay que esperar, pero no sé los reglamentos de UEFA y ojalá se pueda jugar el partido”

“La situación es la que es. El tema covid tiene mucha influencia en el día a día y en nuestro trabajo. Hay que seguir las normas y en este sentido puede influir en la calidad del Dynamo, pero ya vimos la otra semana que el Shakhtar llegó con el mismo problema y ganó al Madrid“

Selecciones Editoriales Koeman califica como “indiscutible” la victoria ante la Juve Champions League, Capítulo 2: Algunas sorpresas en la jornada Favoritos para ganar la Champions League y posibilidades de cada club de avanzar a octavos 2 Relacionado “Esperamos a un contrario que nos complique la vida y deberemos trabajar para ganar, ya vimos que el Shakthar tuvo bajas y ganó al Madrid“

“No sé si jugará o no Messi… Mañana daremos la lista. Ter Stegen está entrenando con grupo hace casi una semana y le vemos bien. Está trabajando bien y mañana tenemos último entreno, convocados y decidiremos”

“Claro que recuerdo el partido del Dream Team con el Dynamo. No sé si fue el mejor partido que hicimos, pero sí uno de los mejores ante un equipo muy fuerte. Cuando hablo con Guardiola siempre lo recordamos ese partido. Y ojalá que podamos repetirlo mañana”

El entorno “Sumar dos puntos de doce no es lo que queremos, pero a mí me llegan comentarios que la gente está contenta. La imagen que estamos demostrando, haciendo cambio y dando oportunidades a los jóvenes es algo positivo, pero está claro que en la Liga hay que ganar más partidos”

“Somos el equipo que crea más oportunidades de la Liga, 5.5 por partido, pero tenemos que aumentar el acierto de gol porque en eso no estamos contentos”

“Mi futuro no es lo importante ahora. Estoy muy a gusto con el equipo y los jugadores. Lo que pienso es que estoy en un gran club donde espero estar durante mucho tiempo”

“No sé si debería haber alguien de peso para parar las críticas… Es normal que hayan críticas pero sigo trabajando en mejorar las cosas. Sabemos dónde tenemos que mejorar, pero también hay aspectos positivos. Al final lo que cuenta es ganar partidos”

Recuerdo de Bruins Slot “Fue una noticia muy triste porque conocía muy bien a Tonny, teníamos una gran amistad y conozco muy bien a su familia. Aquí fue un ayudante fantástico para Johan y Charly. Era también una persona maravillosa, con un gran conocimiento del fútbol y le vamos a echar mucho de menos”

Mercado “Todo el mundo sabe mi postura en ese sentido de fichar un delantero. Pero todo depende del club, por cómo está económicamente, y no quiero forzar. Vine al Barça sabiendo el tema económico y si no es posible, no es posible y trabajamos con lo que tenemos”

“Tenemos gente joven, con calidad, para cambiar las cosas en el club. No los ponemos por su edad, sino porque merecen jugar pero también hay que protegerles”

Las palabras de Setién a Messi “No estoy de acuerdo con él. Respeto su opinión pero para mí, Messi no es un jugador difícil de llevar. Hablo con él en el campo, del vestuario… Es el capitán y para mí es el mejor del mundo, por su ambición y carácter ganador. Para mí no es difícil de gestionar, eso depende de la personalidad de cada uno pero no estoy de acuerdo con eso”

Matheus Fernandes “Estamos trabajando algunos aspectos con él, porque tiene cualidades para jugar de 6, pero sabe que tiene jugadores por delante como Pjanic, De Jong y Busquets y que hay otros jugadores como Aleñá. Tiene que seguir trabajando y mejorando”

Konrad de la Fuente “Forma parte del equipo, hay mucha competencia en su posición, así que preferimos que juegue con el segundo equipo para que sume minutos, pero estoy muy contento con su trabajo”

