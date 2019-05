Barcelona, capital para los nostálgicos de ‘Friends’

Entornointeligente.com / El FriendsFest llega al Poble Espanyol. / ASLI YARIMOGLU

Una chica con peluca rubia coge una guitarra y tararea: ” Smelly cat , what are they feeding you…” Es el estribillo del tema que cantaba machaconamente Lisa Kudrow en ‘Friends’, una de las comedias más famosas de la televisión que, 25 años después de su estreno , sigue teniendo mucho tirón . Solo había que ver la entrega de los asistentes que coreaban esta mañana la canción en el Poble Espanyol de Barcelona, siguiendo el ritmo que les marcaba una de las animadoras del FriendsFest , el festival que recrea los escenarios principales de la mítica serie de la cadena NBC.

Importado desde Gran Bretaña, y después de pasar dos años por Madrid, el evento reproduce dos de los sets en los que Rachel ( Jennifer Aniston ), Monica ( Courteney Cox ), Chandler ( Matthew Perry ), Joey ( Matt LeBlanc ), Ross ( David Schwimmer ) y Phoebe ( Kudrow ) más tiempo pasaban en la serie: el ordenado apartamento de Monica y el Central Perk , la cafetería neoyorquina en la que se reunían diariamente los protagonistas.

El set que recrea la cafetería Central Perk / friendsfest

“Todo es muy realista”, comentan entusiasmados Plácido y Vera, un matrimonio que ha viajado expresamente desde Lugo a Barcelona para asistir al FriendsFest junto a sus dos hijas, mientras se acercan con curiosidad a mirar por la ventana que recrea la vista del apartamento de Monica, allí donde los chicos espiaban al vecino que se paseaba desnudo por casa. “Si lo hacen el año que viene, volvería otra vez”, afirma Christian, un joven de 34 años de Badalona que ha perfeccionado su inglés gracias a la serie.

Experiencia inmersiva “La idea es ofrecer a los fans una experiencia inmersiva , por lo que los visitantes solo encontrarán réplicas exactas de la serie”, recalca Leonor Iradier , directora de marketing de Comedy Central , que organiza el festival, que cuenta con animadores que explican anécdotas y curiosidades del rodaje de ‘Friends’. Desde el sentido del cuadro que presidía el apartamento de Monica al por qué del marco amarillo que decoraba la puerta del piso y que, en un principio, iba a ser un espejo.

El apartamento de Monica / FRIENDSFEST

Pagando una entrada de 20 euros , los visitantes acceden a un tour guiado de 40 minutos por 1.000 metros cuadrados plagados de referencias a los momentos más destacados de la serie. No falta la fuente en la que los protagonistas bailaban la sintonía al inicio de cada capítulo, con sillón y paraguas incluidos, el set de la graduación de Monica y Rachel y la capilla de Las Vegas en la que se casaron por accidente Rachel y Ross, y donde los asistentes pueden disfrazarse incluso con uno de los vestidos de novias disponibles.

“Hoy en día, los fans de las series no solo ven la televisión, sino que necesitan una experiencia real “, explica Iradier, que no descarta la idea de apostar en el futuro por eventos sobre otras ficciones emblemáticas de la pequeña pantalla, así como exportar el FriendsFest a otras ciudades españolas.

La capilla de bodas / friendsfest

