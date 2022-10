Barcelona cae 1-0 ante el Inter y compromete su pase a octavos de Champions

Entornointeligente.com /

Un gol del turco Hakan Calhanoglu (45+2) sentenció al equipo azulgrana, que queda tercero del grupo C (3 puntos), tras el líder Bayern Múnich (9) e Inter (6). El Viktoria Pílsen, que fue goleado 5-0 en Alemania, todavía no ha sumado. La esperanza del Barcelona para estar en octavos pasa por ganar en casa al Inter, la próxima semana, y al Bayern Múnich, que a continuación visitará el Camp Nou. ?? INTER GANÓ UN PARTIDO CLAVE EN CASA ?? El equipo italiano venció 1-0 a Barcelona para estar segundo en el Grupo C de la #CHAMPIONSxESPN , tras tres jornadas ? GOL de Calhanoglu ???? Correa y Lautaro Martínez, titulares pic.twitter.com/g4nF9fe8Pp

— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 4/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com