Barcelona anuncia la salida de Riqui Puig al LA Galaxy

El Barcelona anunció este jueves el acuerdo definitivo por el traspaso de Riqui Puig a Los Angeles Galaxy . El club californiano no pagará traspaso por el joven mediocampista catalán pero el Barça se reservará una opción de recompra, así como el derecho de un 50 por ciento de una futura venta por parte de los Galaxy.

Riqui es el cuarto futbolista de la plantilla que abandona el club este verano, después de las cesiones de Trincao al Sporting de Portugal y Lenglet al Tottenham y la marcha, también a coste cero, de Òsca Mingueza al Celta. A partir de aquí en el Camp Nou se espera concretar la salida inmediata del portero brasileño Neto con destino al Bournemouth, quedando por solucionar los casos, todavía enquistados, de Samuel Umtiti y Martin Braithwaite .

A dos semanas de cumplir 23 años Riqui Puig cierra una etapa decepcionante en el primer equipo azulgrana, con el que ha disputado 57 partidos desde su debut en diciembre de 2018 durante un partido de Copa frente a la Cultural Leonesa. Jugador de calidad indiscutible, sus deficiencias defensivas, poco compromiso en el trabajo diario y su carácter díscolo, que le provocó más de un problema personal en el vestuario, ya durante su etapa en el filial, frenó un crecimiento que se adivinaba indiscutible en la cantera hasta el punto que Xavi Hernández le enseñó la puerta de salida en mayo… Y apenas ha encontrado acomodo en la MLS después de que se le cerrasen todas las puertas en Europa.

Aspilicueta, no El traspaso del mediocampista no fue la única noticia destacada de la jornada en el Camp Nou, donde se cerró la carpeta de César Azpilicueta , quien finalmente, reconoció a ESPN Deportes una fuente del club la información adelantada por el canal Jijantes, no llegará al equipo azulgrana y permanecerá en el Chelsea . El frustrado fichaje del internacional español ha abierto las dudas en el Camp Nou, donde se debate entre la opción de encontrar una alternativa o mantener la confianza en Sergiño Dest, alternando con Ronald Araújo, Jules Koundé y hasta Sergi Roberto para el lateral derecho mientras se refuerza la intención de fichar a un lateral zurdo, preferiblemente Marcos Alonso , para competir con Jordi Alba .

El problema, añadido a la necesidad de seguir rebajando masa salarial, es que el Barça tiene hoy 28 futbolistas, con un máximo autorizado de 25 fichas, y el fichaje de un lateral que compita con Jordi Alba obliga a seguir descartando futbolistas, con Memphis Depay (cuyo destino podría ser la Juventus ), Miralem Pjanic y Alex Collado en el escenario… Además de Frenkie de Jong , cuyo caso, se sospecha, se mantendrá hasta el final del mercado.

