¿Barby Franco espera una nena? El desliz de la comunicadora en televisión en vivo

Barby Franco espera su primer bebé , y en la pareja que conforma con Fernando Burlando es todo felicidad. Tanta, que la emoción le jugó ayer una mala pasada en sus planes en relación al embarazo.

Es que la modelo, cuando contó que estaba en la dulce espera, dijo que con el abogado habían decidido, de momento, no revelar el sexo y guardarse para ellos si será niño o niña .

Pero ayer, durante la emisión en vivo de La noche del domingo , que conduce Mariano Iúdica y del que Franco es parte, la comunicadora tuvo un desliz con el que sin querer, reveló cómo se agrandará la familia.

«¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!», se sorprendió Iúdica. Entonces Franco dijo: » Está prendida «, y de inmediato corrigió: «Prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía».

Barby Franco, embarazada junto a Fernando Burlando. Foto: Instagram @barbaritafranco21 Pero Iúdica no se la perdonó. «Ya sabés, ya sabés. Se te acaba de escapar recién», le dijo, entonces Franco comentó, entre risas: «¡Qué boluda! Bueno, está así, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos».

Queda ahora esperar por el anuncio oficial de Barby Franco y Fernando Burlando , que atraviesan un momento muy emocional.

