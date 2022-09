Barbie celebra el cumpleaños de Gloria Estefan con muñeca de colección

Entornointeligente.com /

CARACAS.-La compañía Barbie lanzó al mercado una muñeca de colección inspirada en la artista cubano-estadounidense, Gloria Estefan , por el aniversario de su cumpleaños número 65.

La muñeca luce un look inspirado en el estilo icónico de la artista en el video musical «Get On Your Feet», con mangas de encaje espectacular y botas con estampado de leopardo hasta los muslos, todo desde 1989 .

«Hoy Barbie rinde homenaje a la legendaria Gloria Estefan en su cumpleaños, por sus innovadoras contribuciones a la música. Inspirada por su herencia cubana, Gloria popularizó los ritmos latinos con ritmos pop y dance, registrando más de treinta éxitos número uno y convirtiéndola en una de las artistas crossover más exitosas del mundo», reseñó la compañía de muñecas.

Unión Radio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Estefan (@gloriaestefan)

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com