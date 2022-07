Barbados apoyará a Venezuela en contra de sanciones de EE.UU.

Entornointeligente.com /

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, declaró el sábado que su país y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), se mantienen firmes en la lucha por eliminar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en materia energética.

Tomamos la decisión de continuar trabajando en este sentido para que las naciones de la región logren integrarse a Petrocaribe y puedan normalizar las relaciones económicas con Venezuela en el sector energético, explicó.

Barbados PM: «We took a decision to continue to work towards having the Venezuelan sanctions lifted for the purposes of us being able to have the OECS and others eventually able to enter a renewed and redefined PetroCaribe with Venezuela,» @miaamormottley pic.twitter.com/tkXRAq5Zq6

— Kawsachun News (@KawsachunNews) July 8, 2022 La primera ministra celebró plenamente el levantamiento parcial de las medidas coercitivas unilaterales que permiten al país sudamericano comerciar con Europa, aunque con ciertas limitaciones.

Tras su regreso de la Cumbre de Caricom, la primera ministra de Barbados ha dicho que la región decidió continuar trabajando para que las «sanciones» contra Venezuela sean levantadas y así los países caribeños pueda «ingresar a un PetroCaribe renovado y redefinido con Venezuela». pic.twitter.com/X3ai8iqFfE

— MV (@Mision_Verdad) July 9, 2022 Más adelante, la gobernanta subrayó la ilegalidad de tales medidas y la injusticia para muchos seres humanos que sufren por su implementación, con el pretexto de castigar e inhabilitar la economía bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Mottley fue una de las voces más sonadas en favor del levantamiento total de las sanciones a Venezuela durante la pasada Cumbre de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, en acuerdo y beneficio de todos los países del área.

El desabastecimiento internacional de hidrocarburos a causa de las restricciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, llevó a Estados Unidos a flexibilizar las sanciones contra Venezuela.

