Barack Obama nominado al Emmy

El ex presidente Barack Obama tiene ahora un título aún más impresionante: Nominado al Emmy.

El ex presidente obtuvo una nominación como narrador destacado por su trabajo en «Our Great National Parks» de Netflix, una docuserie de cinco partes que abarca cinco continentes y los fenómenos naturales que los hacen hermosos.

La primera temporada del programa recorre la bahía de Monterrey (California), el Parque Nacional de Tsavo (Kenia), las selvas tropicales del Parque Nacional de Gunung Leuser (Indonesia) y la Patagonia chilena.

Obama competirá en la categoría contra Kareem Abdul-Jabbar por «Patriotas negros: Héroes de la Guerra Civil», David Attenborough por «The Mating Game: In Plain Sight», W. Kamau Bell por «We Need to Talk About Cosby» y Lupita Nyong’o por «Serengeti II».

El ex presidente ganó un Grammy en 2008 por el álbum de palabra hablada por la narración de su libro «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream», y ha sido nominado para otros dos. Él y su esposa Michelle también fueron productores ejecutivos de la oscarizada «American Factory».

