Barça tiene principio de acuerdo por Lewandowski

Entornointeligente.com /

El FC Barcelona ha hecho oficial este sábado un » principio de acuerdo » con el Bayern de Múnich por el traspaso de Robert Lewandowski , «pendiente de que el jugador pase la revisión médica y la firma de los contratos».

El Barcelona ha confirmado la operación después de que el club bávaro reconociese este sábado 16 de julio, un acuerdo verbal con la entidad azulgrana para la venta del internacional polaco.

Según pudo saber EFE de fuentes cercanas a la negociación, el Barcelona pagará por el traspaso de Lewandowsk i, de 34 años, USD 45 millones más otros USD 5 millones en variables, y le firmará un contrato por tres temporadas.

El nuevo delantero azulgrana se incorporará directamente a la gira que el Barça ha iniciado hoy por Estados Unidos, una vez supere la revisión médica y firme su nuevo contrato.

Por tanto, el club catalán lo presentará oficialmente a la vuelta de la estadía norteamericana, antes del próximo Trofeo Joan Gamper , que el Barcelona disputará el 7 de agosto, en el Camp Nou, ante el Pumas mexicano.

​

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski

🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

Despedida del Bayern Robert Lewandowski se despidió este sábado 16 de julio, del club y de sus compañeros en su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán.

«Hoy me despedí de los muchachos en el campo . No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos», explicó en declaraciones a Sky Sports.

» Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida . Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.», añadió.

Robert Lewandowski vor Wechsel zum FC Barcelona.

Alle Informationen: https://t.co/RiA6ve0OK2

— FC Bayern München (@FCBayern) July 16, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com