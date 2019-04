Bar Jockey Club quer mudar hábitos em Setúbal – Restaurantes – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / A paixão por cavalos levou Jorge Santos, profissional do ramo hoteleiro, a abrir um projeto inovador em Setúbal. O proprietário, natural de Silves, chegou à cidade do Sado para trabalhar por conta de outrem, apaixonou-se pelas gentes e paisagens, despediu-se do emprego e ficou. Decidiu abrir um bar em plena Avenida 5 de Outubro. O Jockey Club é um projeto com apenas um mês de vida mas ambicioso e que pretende mudar o panorama da noite na cidade. “Quero que as pessoas voltem a sair à noite durante a semana. Faz falta um convívio ao longo da semana de trabalho. Felizmente estou a conseguir”, explica o proprietário. A decoração do Jockey Club, inspirada na paixão por cavalos do proprietário, é descrita pelo seu criador como rústica chique. O espaço foi construído num edifício do século XVIII que servia de cavalariça pública. Era neste espaço que os donos deixavam os animais, aí eram mudadas ferraduras e os animais alimentavam-se. O estado de destruição do edifício apenas permitiu aproveitar o chão, mas a arquitetura original manteve-se. Para quem aprecia cocktails, fica a sugestão de provar o Cocktail Jockey, bebida de assinatura do barman residente, à base de aperol e vodka. A música ao vivo é uma aposta. Esta sexta-feira está programado um tributo a Pink Floyd e blues. Para a semana, a Chico Buarque.LINK ORIGINAL: Correio da manha

