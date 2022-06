BAPRO: FdT apuesta a que la UCR se abstenga para poder reformar régimen jubilatorio

Entornointeligente.com /

La semana pasada, el gremialista se reunió con Kicillof. No fue una visita más. Tras algunas idas y vueltas en el recinto, Palazzo fue a poner presencia y a llevarse, de parte del mandatario provincial, la promesa de que la iniciativa avanzará. » El gobernador ratificó su compromiso y el de todo el bloque del FdT de votar favorablemente la restitución de derechos a los y las jubiladas y jubilados y activos», aseveró Palazzo.

Pero no todo está cerrado. » Se introdujeron cambios que no acompañamos «, le dice a este medio un diputado radical. La respuesta tiene que ver con que, en la comisión de Asuntos Constitucionales, la UCR volvió rechazó su tratamiento y no siguió la línea de abstención que había tomado en Previsión.

Le legisladora del FdT, Susana González , contemplaba que se estableciera el 82% móvil del mejor sueldo de los últimos cinco años. Sin embargo, en Asuntos Constitucionales, se revirtió esta modificación, y se volvió a un 82% móvil del promedio de sueldos de los últimos 10 años. Por lo tanto, desde Juntos argumentaron que sus diputados en esta comisión desconocían el nuevo texto, y que no se les otorgó la posibilidad de poder analizarlo y discutirlo con sus asesores .

Cabe recordar que el debate por la reforma ya había logrado dar pasos claros rumbo a la aprobación como parte de un acuerdo que habían sellado el entonces interlocutor del PRO con el ejecutivo provincial, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde . Sin embargo, la exgobernadora llamó a los suyos a no acompañar y el acuerdo se cayó.

