Baño de color sobre mechas: qué opinan los expertos

Entornointeligente.com /

Una de las técnicas de peluquería que podemos barajar para cambiar de look es el baño de color. Sin embargo, bien es cierto que, entorno a esta cuestión, nos surgen muchas dudas en cuanto a su aplicación y resultados, por lo que nos hemos puesto manos a la obra y hemos consultado con uno de nuestros expertos de cabecera, Kenzo Yonekura de Peluquería Krown de Madrid que nos ha dado mucha luz en el tema.

Así, lo primero que tenemos que saber es que un baño de color es un tinte que no contiene nada de amoniaco y es perfecto para aportar mucho brillo a nuestro pelo y llenarlo de reflejos vibrantes. Por ello, se convierte en una buena posibilidad para aplicarlo en nuestras melenas, incluso si tenemos mechas.

En Trendencias Estos son los cortes de pelo 2022 para media melena recomendados por los expertos De esta manera, Kenzo nos comenta es que «los resultados no son a largo plazo , porque la aplicación solo cubrirá las mechas decoloradas por un corto espacio de tiempo y habrá que repetir el procedimiento para conseguir el resultado deseado. Si estamos de viaje, vacaciones, fuera de nuestra casa, etc. desde Peluquería Krown te recomendamos aplicarla solo en caso de necesidad y preferiblemente en el salón por profesionales expertos.»

Eso sí, como nuestro experto sabe que muchas veces tenemos tanta prisa que no podemos esperar nos dice que «si tuviésemos la urgencia de oscurecer mechas en casa, adquiere productos de calidad profesional, pensados para obtener los resultados que esperas» .

En Trendencias Qué son las mechas nórdicas y a qué tipo de cabellos favorecen

En todo caso, nos recuerda que a medida que lavemos el cabello, el baño de color se irá perdiendo en su totalidad. Por lo tanto, las mechas no desaparecerán, solo podremos disimularlas temporalmente.

Esta técnica funciona para oscurecer mechas decoloradas en cabelleras morenas, en cabellos más claros el baño de color resulta poco eficaz, porque oscurecería el tono natural para poder cubrir la mecha. Debemos explicar que oscurecer las mechas no es lo mismo que oscurecer el pelo al completo. En todo caso, Kenzo nos dice que «si nos planteamos si podríamos cubrir totalmente tus mechas rubias con un baño de color, debes saber que la respuesta es no. Después de todo, cada cabello es diferente y no es lo mismo cubrir unas mechas en un tono castaño que hacerlo en un cabello muy claro o que ha sido decolorado».

El baño de color sobre mechas es una técnica muy recurrida sobre todo cuando queremos corregir algún reflejo no deseado , o disimular un poco el pelo con canas . Eso sí, tiene que ser un porcentaje bajo de canas para lograr mimetizarlo exitosamente ya que esta técnica por lo general no cubre al 100% en caso de un porcentaje mayor.

Por lo tanto, viene muy bien para las primeras canas ya que es una cobertura más ligera y no necesita tanta dependencia con respecto a los retoques, la alta peluquería y la clientela actualmente buscan resultados mucho más naturales, por lo tanto está es una técnica que logra cubrir o corregir sin alterar mucho el tono base natural, consigue que no haya grandes contrastes con el paso del tiempo.

También es muy utilizado para aportarle brillo al cabello ya que actualmente hay algunos baños de color que tienen esta función. Esta técnica solo es utilizada en casos de correcciones de reflejo o para oscurecer ya que por lo general el poder de aclarado es casi nulo.

En Trendencias Cómo llevar las mechas californianas en pelo oscuro

Igualmente, es una buena opción para hacer cualquier corrección , sobre todo, cuando hay tonos más claros,reflejos no deseados, etc. ya que nos permite corregir sin maltratar el cabello.

Vamos, que la técnica del baño de color es una buena alternativa para presumir de melena, eso sí, es bastante temporal, por lo que no debemos extrañarnos de que los grandes resultados tarden poco en desaparecer.

Fotos | @dulceida , @collagevintage y @wellahair

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com