Banksy coloca un puesto callejero ilegal y se sienta a leer en Venecia

El misterioso artista británico, del que se desconoce su identidad, ha colgado el video en sus redes sociales y aparece él mismo ataviado con un sombrero y una bufanda que tapa su cara y montando su puesto de venta de cuadros en las calles venecianas.

Después de colocar varios cuadros, los lienzos forman la imagen de un enorme crucero frente a Venecia, y el artista se sienta a leer un periódico en espera de posibles clientes.

Una representación con la que el artista parece apoyar la denuncia que realizan desde hace años las asociaciones de ciudadanos y de ecologistas que luchan para evitar que los enormes barcos lleguen a la ciudad.

Al final del video se observa cómo la policía municipal le pide que retire su puesto al no tener la licencia y el misterioso pintor se marcha arrastrando su carro con sus pinturas.

El video se habría grabado coincidiendo con los primeros días de la Bienal de arte de Venecia y, en el mensaje que lo acompaña en las redes sociales, el artista también lamenta que “a pesar de ser el más prestigioso evento (de arte) en el mundo”, por alguna razón nadie le ha invitado.

Hace algunos días, apareció un mural en el barrio de Dorsoduro de Venecia que representaba a un niño , supuestamente un migrante, con un chaleco salvavidas y una bengala de color rosa, y los medios italianos afirmaron que se podría tratar de una obra de Banksy .

