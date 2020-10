EL DOBLE â” ¿Cuántos seguidores subió la esposa de Omar Vizquel tras el escándalo? (+CAPTURAS)

Este crecimiento en la cuenta de Instagram de la esposa de Vizquel revela el interés que los contenidos sobre hechos escandalosos generan, sobre todo ante la imagen de éxito e integridad que siempre ha tenido Omar Vizquel

Blanca García de Vizquel encendió las redes sociales con un video en su Instagram donde denunciaba los maltratos a los que había sido sometida durante su matrimonio por el ex grandeliga. Para ese entonces, su cuenta en Instagram , contaba con 11 mil seguidores . Muy pocos la conocían, en su descripción se identifica como venezolana, amante de los perros, violencia doméstica, sobreviviente. También es estudiante de Fitness y Nutrición.

Blanca Vizquel ha hecho declaraciones amenazantes en las que ha dicho que sufrió todo tipo de abusos, psicológicos, físicos, sexuales y hasta económicos.

Inclusive mostró un documento que reseña una denuncia fue presentada el 17 de enero de 2016, en la ciudad de Sammamish, en Washington, donde la pareja residía. En el documento se puede leer que fue hecha por un “asalto de cuarto grado (violencia doméstica)”

“Esto forma parte de los recuerdos bonitos que me dejaste”, dijo la mujer. En otro video, García también mostró el audio de una presunta conversación telefónica que mantuvo con Vizquel , en la que ella lo cuestiona sobre la negación de los hechos y él responde: “no, no voy a negar eso”.

Desde el punto de vista de la atención mediática, se incrementaron notablemente sus seguidores, la cuenta de Blanca duplicó y ya cuenta con 22 mil. Innumerables comentarios a favor y en contra recibió en sus posts

El martes, Blanca reveló que está en trámites de divorcio: “Es un proceso fuerte, donde el señor pretende que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su Salón de la Fama”. Y añadió: “Él jamás pensó en mí y en mi bienestar, yo era su trofeo, yo era su llavero. Me exigía que fuera a todos lados con él. Y yo, para no molestarlo y no pagar las consecuencias, tenía que acceder con una sonrisa, bien vestida y maquillada”.

El exgrandeliga se defendió y en una publicación declaró que «no será parte de una discusión por redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni haga honor a los buenos tiempos que tuvo su matrimonio».

El psicólogo Alberto Barradas opinó que se les debería quitar el teléfono a ambos. Y como que Blanca le hizo caso porque hoy puso su cuenta privada.

