Vieira diz que este será último mandato como presidente do Benfica se for eleito

O presidente do Benfica , Luís Filipe Vieira, afirmou esta quarta-feira que fará o seu último mandato à frente do clube “encarnado”, caso vença o acto eleitoral previsto para o final do presente mês de Outubro.

"Tenho 71 anos, tenho a quarta classe, não falo inglês. Estou aqui para anunciar que me recandidato à presidência do Benfica e também para dizer que este será o meu último mandato", afirmou Luís Filipe Vieira, durante a cerimónia de apresentação da sua candidatura à presidência do Benfica, que decorreu numa unidade hoteleira de Lisboa.

As eleições do Benfica ainda não têm data marcada, mas deverão acontecer “entre 24 e 31 de Outubro”, de acordo com os estatutos do clube

Ler mais João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, pede explicações a Jesus Luís Filipe Vieira anuncia recandidatura à presidência do Benfica Eleições do Benfica. António Costa e Fernando Medina na comissão de honra de Luís Filipe Vieira Além do actual presidente “encarnado” e do já anunciado candidato João Noronha Lopes , também Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva já manifestaram a intenção de se candidatarem

