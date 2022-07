Banesco: Usuarios reportan a través de las redes sociales dificultades con el pago móvil

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- A través de la red social Twitter los usuarios reportaron que el servicio de pago móvil de Banesco está presentando fallas.

Además, añadieron que no han podido utilizar dicha función y explicaron que en algunos casos sale un

aviso que dice «no está autorizado para esta operación».

«Entonces envío la plata de mi Banesco a otro de mis bancos y su excelente aplicación lo debita pero el

dinero no cae . Llamo y me dicen que debo esperar 48 horas A VER SI CAE o sea, que no es seguro. No pues…Gracias por robarme», escribió Ghisslayne.

«Dos pagos móvil fallidos , dos pago móvil que igual debitaron», dijo Aline Delgado.

¿Qué respuesta ha dado Banesco? La empresa aún no ha dado ninguna comunicación o respuesta oficial sobre las diferentes críticas y denuncias sobre la entidad financiera , por ello se desconoce que es lo que está ocurriendo y si se trata de una falla temporal.

