Bando Boomerang per giovani emiliano-romagnoli nel mondo, si avvicina la scadenza (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/08/Audio-Emilia-08-08.mp3

Il prossimo 31 agosto scadono i termini per la presentazione delle domande al Bando Boomerang 2022-2023 a cura della Regione Emilia-Romagna dedicato a giovani tra i 18 e i 35 anni, di origine o discendenza emiliano-romagnola residenti all’estero.

Il bando finanzierà progetti per la realizzazione di attività che promuovano l’acquisizione di competenze professionali e artistiche in vari settori tra cui anche quello turistico e quello enogastronomico da realizzare in Regione.

La domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com