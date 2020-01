Banda MS en Coachella 2020, desata ola de memes en Twitter

Entornointeligente.com /

De entre los temas que se hicieron tendencia en Twitter , hubo uno en especial que rompió con la tensión de quienes han avecinado una tercera guerra mundial por el conflicto que nació entre Estados Unidos e Irán.

Y es que este jueves, se dio a conocer a través de redes sociales el cartel oficial del Coachella 2020, dejando a todos con la boca abierta al enterarse de que la Banda MS , está dentro de los grupos que se presentaran en dicho festival de música.

¡Jaloooooooooo! Me gustó mucho el cartel de la edición 2020 de @coachella ¿Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/mmdhqF2wpQ

— Héctor Elí 🎧 (@HectorEli_) January 3, 2020

El Festival que se lleva a cabo en Indio, California, anunció el line up de los artistas que estarán en el evento.

la noticia de la banda ms en coachella entrando en mi tl entre todo el desmadre de la 3ra guerra mundial pic.twitter.com/I9VNDmRdKU

— yas (@swiftaegi) January 3, 2020

Yo: 2020 voy con todo, será el mejor año de mi vida. 2020 en su segundo día: Trump mata a Soleimani, se especula la World War 3, Rusia y Korea TT en Twitter, la Banda MS es anunciada en Coachella, Nostradamus predijo muerto a Trump y megaterremoto, y Chabelo sigue vivo. Yo: pic.twitter.com/A7jE7xVRdH

— 乇 Charl乇s Mendes (@CharlOzymandias) January 3, 2020

Hatsune Miku y la Banda MS en el mismo festival #Coachella pic.twitter.com/iMnTLxYxPQ

— AlfonsoB18 (@ggAlfonsoB18) January 3, 2020

Yo: voy a entrar a Twitter para ver que hay y dormir tranquilo Twitter: World War 3, Trump, Estados Unidos, Irán, Banda MS en Coachella, *Justin Bieber saca nueva canción* Yo… #WWIII #worldwar3 #TerceraGuerraMundial #TerceiraGuerraMundial #Bieber2020 #Iran #Soleimani pic.twitter.com/EdrafSdhGS

— 𝓕𝓪𝓷𝓷𝔂🦠 (@CynthiaCass1708) January 3, 2020

Snoop Dogg se entera que Banda Ms tocará en Coachella pic.twitter.com/2g5AZBVeZ7

— Ángel (@explodingheart) January 3, 2020

Solo 3 días en 2020 Y Banda MS en Coachella,inicamos el año con “Elsa” un meme culero y se desata la 3ra Guerra Mundial,que nos espera el resto del año xD. #worldwar3 #WW pic.twitter.com/54r1TIxScV

— Estuardo Chavez (@Estuardo98K) January 3, 2020

Yo: voy a entrar a Twitter para ver que hay y dormir tranquilo Twitter: World War 3, Trump, Estados Unidos, Irán, Banda MS en Coachella, *Justin Bieber saca nueva canción* Yo… pic.twitter.com/dov23hkXbj

— Randy Acosta (@randyhedz) January 3, 2020

Ahora sí Coachella sabrá lo que es bailar de cartoncito con la Banda MS, como chingaos no. 😎🔥 #Coachella2020 #BandaMS pic.twitter.com/RJDMFBKeGr

— Diego Alejandro ♞♕♔ (@Valejandro_10) January 3, 2020

Como era de esperarse, una ola de memes se desató en Twitter referente a la presencia de la banda mexicana de género grupero.

Esta no es la primera vez que una agrupación de este género se presenta en Coachella, pues como recordaran el año pasado estuvieron presentes los Tucanes de Tijuana, luego de la fama que ganaron con el #LaChonaChallenge.

Vanguardia

