Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fato ou Fake Mega-Sena Circuito Sertanejo Rock in Rio Banda do chef Fogaça prepara show no Dia do Metal e quer agradar até quem 'não é do rock' Jurado do 'Masterchef' é vocalista do Oitão, atração do Rock in Rio no dia 2 de setembro. Ele fala sobre a apreensão de tocar na noite do Iron Maiden: 'Eu estou ficando doido, viu?' Por Laura Rocha, g1 Rio

29/08/2022 04h27 Atualizado 29/08/2022

1 de 3 Banda do chef Fogaça prepara show no Dia do Metal e quer agradar até quem ‘não é do rock’ Divulgação/Eduardo Firmo No dia 2 de setembro do Rock in Rio, Henrique Fogaça, chef de cozinha e jurado do programa «Masterchef», vai mostrar um lado não tão conhecido pelo público: o de cantor . Vocalista da banda Oitão – voltada para hardcore, metal e punk – ele promete músicas para agradar até quem «não é do rock».

Além do chef como vocalista e compositor, a banda paulistana é composta pelos guitarristas Ciero e Ricardo Quatrucci, pelo baixista Tchelo e pelo baterista Rodrigo Oliveira.

O Oitão começou em 2008 e vai se apresentar na Rock District, no primeiro dia de festival, o famoso Dia do Metal, com Iron Maiden como headliner. Ao citar outros artistas que passarão pelo festival na data, o chef define a oportunidade como «algo imensurável».

Ele diz estar apreensivo com o show. «Eu estou ficando doido, viu? Durmo pouco. Enfim, mas a gente está conciliando com os horários de todo mundo.»

2 de 3 O grupo vai se apresentar no dia 2, na Rock District — Foto: Divulgação/Eduardo Firmo O grupo vai se apresentar no dia 2, na Rock District — Foto: Divulgação/Eduardo Firmo

«É um prazer enorme, uma coisa muito grata que eu sinto pela música, pelo que o Oitão vem traçando esses anos. Que a gente possa ter um bom show ali no palco, uma receptividade dos fãs, das pessoas que vão estar lá assistindo.»

Além de ter restaurantes no Rio (o Sal Gastronomia e o Sal Grosso), Fogaça é conhecido por ser jurado do «Masterchef». Por isso, ele afirma que as músicas vão ser mais acessíveis para conquistar o público que o conhece pela televisão. A ideia é apresentar a banda e transmitir a «filosofia do rock».

A apresentação marca uma nova fase do Oitão, que vai tocar músicas inéditas do álbum «Sem Fronteiras» e outras que eles já vêm tocando em outros festivais, como o Maximus Festival.

O vocal vai ser mais «limpo», com uma linha menos «grotesca» do que a de músicas anteriores. Sem perder as raízes, as letras seguem sendo críticas, mas com mensagens sobre amor, amizade, irmandade e valores positivos para vida.

«Tem a questão social, política, contestação. Porém, tendo um desfecho na letra de sempre positividade. O entendimento das questões, porém, jogando [para cima], porque eu acredito muito na energia, do que a gente transmite para o universo, a gente recebe de volta.»

O grupo foi convidado antes da pandemia para o festival e teve a apresentação adiada por um ano. Desde então, a rotina de ensaios tenta conciliar os compromissos de todos os integrantes. Nesta reta final, o vocalista brinca que está «ficando doido» e dormindo pouco.

3 de 3 Apresentação marca nova fase do Oitão, com músicas inéditas para o álbum 'Sem Fronteiras' — Foto: Divulgação/Eduardo Firmo Apresentação marca nova fase do Oitão, com músicas inéditas para o álbum 'Sem Fronteiras' — Foto: Divulgação/Eduardo Firmo

Para Fogaça, a cozinha e a música – que hoje dividem a rotina dele – são mais parecidas do o. As duas carreiras têm um lado glamouroso e outro mais «underground».

«Têm o dia a dia e a parte interna do trabalho, que muitas pessoas não sabem. Nos planos, nas pessoas que trabalham no Sal [restaurante], assim como no Oitão também. Então, são dois nichos diferentes, porém, na essência e na raiz, eu trato da mesma forma.»

Rock in Rio 2022 em 1 minuto: Sepultura

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com