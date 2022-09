Bancos privados salen al cruce de AEBU: «en Uruguay no existe una ley de estabilidad laboral»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) ocupó el pasado miércoles la sede del Banque Heritage , en el marco de un conflicto que el sindicato mantiene con el banco Citi por el despido de tres empleados, que se extendió a todo el sistema financiero.

«Hay medidas que vienen de hace varios meses, como la no realización de horas extras ni traslados. Tampoco hay cambios de horarios y capacitaciones, lo que genera dificultades, pero aún así los bancos han estado trabajando para minimizar el impacto», dijo en diálogo con El País, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (ABPU) , Roberto De Luca .

Agregó que en las últimas semanas las ocupaciones de las oficinas del banco estadounidense Citi y la de Banque Heritage generaron una «dificultad mayor», sumado a que AEBU ha extendido el conflicto a las 84 empresas relacionadas con el sistema financiero como transportadoras de valores, AFAP y empresas de tarjetas de crédito.

«Hay comercios que no se les pudo hacer la liquidación de sus ventas de tarjeta, por lo tanto no lograron cobrar esos importes. Eso es un perjuicio, ya que puede ocurrir que un cliente quiera hacer una gestión -como tramitar una exportación o importación, o hasta cobrar un cheque- y el banco al estar de paro no se lo permite», indicó De Luca.

El director ejecutivo de la ABPU aseguró que los bancos están haciendo un esfuerzo para minimizar los daños ocasionados, pero no quita que algunos de ellos estén presentes.

El País le consultó a De Luca si las demás instituciones están presionando al Citi para que llegue a un acuerdo con AEBU y este respondió que se trata de un conflicto directo entre Citi y AEBU , por lo tanto los competidores «no pueden decirle al Citi lo que tienen que hacer, ya que es una decisión propia del banco».

Desde la ABPU entienden que todo lo que ha hecho el Citi está dentro de la ley. «En Uruguay el despido está legislado y no requiere previo aviso, causa, y además está determinado cuál es la indemnización que corresponde en ese caso», afirmó De Luca.

En este caso, el Citi dio previo aviso con siete meses de anticipación para que los trabajadores que fueron despedidos se preparen y emprendan una búsqueda laboral. Además, recordó que solo tres de las 29 personas desvinculadas no aceptaron los términos ofrecidos por el banco al momento de su desvinculación.

«AEBU exigió que a esos trabajadores se los reincorpore al sistema financiero, pero en Uruguay no existe una ley de estabilidad laboral para el sector privado», cuestionó De Luca.

En este momento si los bancos o las empresas relacionadas necesitaran un perfil del tipo que ofrece AEBU lo contratarían, pero los bancos prefieren contratar empleados con perfiles distintos, más orientados a lo tecnológico, al marketing y al análisis de datos, sentenció De Luca.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com