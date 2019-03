Bancos privados manifestaron preocupación al Central por sanción de EE.UU. al Bandes

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés ingresar con tu usuario y contraseña. La Asociación de Bancos Privados (ABPU) mantuvo una reunión el martes por la tarde con el directorio del Banco Central (BCU) para manifestarle que los bancos internacionales que operan en el mercado uruguayo están “preocupados” con la situación generada a partir de la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Bandes Uruguay, aseguraron a El País fuentes del sector financiero. El directorio del BCU fue receptivo al planteo de la ABPU, pero no prevé por el momento tomar ninguna medida. “No se puede desconocer que en función de la dinámica actual del negocio bancario” y las operaciones con bancos “corresponsales del exterior” (particularmente de Estados Unidos), mantener las transacciones con Bandes Uruguay representa una fuente de “riesgo” para los bancos que operan localmente y eventualmente sus casas matrices, explicó una fuente del sector. De todas maneras, todos los bancos continúan operando en las mismas condiciones y con el mismo alcance con Bandes Uruguay, si bien alguna institución pequeña restringió la operativa. En cambio, a nivel de transacciones internacionales “ninguno” de los bancos está haciendo nada con el Bandes, incluso el Banco República (BROU), habían dicho el martes a El País fuentes del sector financiero. El BROU no quiso hacer comentarios cuando fue consultado por El País. La respuesta de Bandes Uruguay después de la sanción que le impuso Estados Unidos By Irene Nuñez MIRA TAMBIÉN La respuesta de Bandes Uruguay después de la sanción que le impuso Estados Unidos Previamente, el lunes, los ejecutivos de los bancos nucleados en la ABPU se habían reunido por la sanción al banco venezolano que opera en Uruguay. La reunión sirvió para “intercambiar” las posiciones de las diferentes casas matrices y seguir “analizando” la situación creada con la institución venezolana a partir de la sanción del Departamento del Tesoro estadounidense, habían señalado a El País participantes del cónclave. La gremial agrupa a siete de los 11 bancos que operan en la plaza uruguaya (no están los estatales Bandes, Nación Argentina, BROU e Hipotecario). El viernes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. comunicó que sancionaba al banco venezolano Bandes y sus filiales “en respuesta al arresto ilegal de ayudante de (Juan) Guaidó” (presidente de la Asamblea General) y que “a principios de 2019, (el presidente venezolano Nicolás) Maduro intentó mover más de US$ 1.000 millones de Venezuela a través de Bandes a su filial en Uruguay”. El BCU negó que existiera tal intento. La sanción prohíbe toda transacción de Bandes (y sus filiales con cualquier persona o institución en Estados Unidos.LINK ORIGINAL: El País

