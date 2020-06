Bancos de La Laguna se alinean a los protocolos sanitarios: Secretario del Trabajo

Entornointeligente.com /

Torreón, Coahuila. – Ante el Subcomité Regional Covid-19 en La Laguna, los representantes de las instituciones bancarias establecieron el compromiso de tomar todas las medidas para salvaguardar la salud de los usuarios y se comprometieron a ampliar el número de cajeros y módulos de atención.

El secretario del Trabajo en el Estado y titular del Subcomité Regional Covid-19 en La Laguna, Román Alberto Cepeda González, informó que el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón se reunieron con representantes de instituciones bancarias para exhortarlos a que apliquen los protocolos de prevención.

Para la segunda fase de la reactivación económica en Coahuila se ha venido trabajando con protocolos muy puntuales que deben adoptar los centros de trabajo y que en los próximos días se darán a conocer por parte del municipio.

En las plazas comerciales se está monitoreando el flujo de personas y de vehículos y se advierte que ha venido creciendo de forma positiva.

Los agremiados de la Cámara de Comercio están participando en la reapertura económica, igual la industria restaurantera que está experimentando su reapertura y esto ha permitido abrir paso a la segunda fase de la reactivación económica.

Los municipios de la Comarca Lagunera, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y Torreón , se encuentran preparando personal para una vez que se declare la apertura no perder ese tiempo afinando protocolos y capacitando.

En la reunión el alcalde Jorge Zermeño, dio a conocer que por lo que respecta a los gimnasios no han fecha para que puedan abrir y se tiene ya listo el protocolo de seguridad sanitaria.

En el caso de los bares se les pidió tengan más bien un giro de restaurant, que mantengan la sana distancia y todo lo concerniente.

Los músicos, igualmente tendrán que acatar esta disposición, guardando distancia y llevar a cabo su actividad.

Comentó que el municipio ha sido muy sensible a las necesidades de la gente que no está trabajando, que andan en los cruceros tocando, pidiendo dinero y pues la gente que tiene les apoya.

En la reunión, Antonio Gutiérrez Jardón, dijo que el motivo principal fue para atender una serie de quejas que se han presentado en contra de los bancos, ya que mucha gente pasa horas afuera de las instituciones bancarias expuesta al sol y sin respetar la sana distancia”, detalló.

El funcionario señaló que la Secretaría del Trabajo de Coahuila ya había hecho llegar algunos escritos a éstas, pero habían hecho caso omiso.

Te puede interesar Primera Feria del Empleo Virtual de Torreón registra más de 700 solicitudes No obstante, ahora se comprometieron y llegaron a algunos acuerdos con los líderes de estas instituciones y son:

– Habilitar más sucursales.

– Instalar más cajeros.

– Instalar más módulos de atención a clientes, algunos con nueva infraestructura mediante la utilización de acrílicos.

– La población podrá ingresar a los bancos siempre y cuando utilice el cubrebocas, le sea checada la temperatura, reciba gel antibacterial y respete la sana distancia.

– Gobierno Estatal y Gobierno Municipal, mediante las áreas de Protección Civil y autoridades de Salud, les brindarán capacitación y posteriormente, dentro de 15 días, supervisarán que se cumpla el protocolo.

– Deberá haber un responsable por sucursal de la implementación del protocolo. Buscan evitar las sanciones o que posteriormente se llegue a clausurar algún espacio.

Gutiérrez Jardón comentó que se hará llegar un oficio firmando por los alcaldes de la Región Laguna y representantes del Subcomité Técnico Regional Covid-19 para dejar claros los acuerdos.

El servidor público manifestó que buscará acercarse al sector empresarial de esta área para ver la viabilidad de que se modifiquen los días de pago a sus empleados.

“Quizá que sean semanales, sobre todo que no se concentren los días de quincena en los bancos.

“Será cuestión de ver quiénes pueden distribuir su nómina de diferente forma, si es viable y que ellos tomen la decisión” , finalizó.

